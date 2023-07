"Insidious: The Red Door" domina la taquilla en EEUU

La película de terror "Insidious: The Red Door" fue la más taquillera en los cines de Estados Unidos este fin de semana, según estimados difundidos el domingo.

La película protagonizada y dirigida por Patrick Wilson recabó 32,7 millones de dólares al exhibirse en 3.188 cines, según las cifras.

Le fue mejor que su versión pasada — "Insidious: The Last Key" (2018) — y es la recaudación en un debut más alta de una película terror PG-13 en los últimos dos años.

"Indiana Jones and the Dial of Destiny" quedó de segunda en su segundo fin de semana al recaudar 26,5 millones de dólares, un descenso de 56% con respecto a su estreno. En total en Estados Unidos ha recaudado 121,2 millones de dólares y a nivel global ha atraído 247,9 millones.

También se estrenó "Joy Ride", que fue exhibida en 2.820 cines y recaudó 5,9 millones de dólares. La comedia dirigida y coescrita por Adele Lim narra las aventuras de cuatro amigas en un viaje internacional, protagonizadas por Ashley Park, Sherry Cola, Stephanie Hsu y Sabrina Wu.

"Joy Ride" es una de varias comedias picarescas en los cines este verano, junto con "No Hard Feelings" de Jennifer Lawrence, que recaudó 5,2 millones de dólares en su tercer fin de semana, con lo que su total nacional asciende a 40,3 millones de dólares.

"The Lesson" tuvo una exhibición más limitada. La película estelarizada por Richard E. Grant y Daryl McCormack recaudó 157.752 dólares al exhibirse en 268 cines.