It: Welcome to Derry revela el episodio 3

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras el estreno del pasado 26 de octubre de la nueva serie de HBO MAX, It: Welcome to Derry, muchos fanáticos quedaron en suspenso y con ganas de ver más sobre la serie.

Esta serie está ambientada en un universo creado por Stephen King y desarrollado por Andy Muschietti situado en Derry, un pueblo embrujado, en los años 1960 donde se explorarán los orígenes del terrorífico payaso Pennywise.

La plataforma de streaming HBO Max planea revelar un episodio por semana todos los domingos, por lo que mencionaremos aquí cuándo será el próximo estreno.

¿Cuándo ver el episodio 3 de It: Welcome to Derry?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El estreno del tercer capítulo de It: It: Welcome to Derry llegará a la plataforma de streaming HBO Max el próximo domingo 9 de noviembre, tal y como está establecido en su programación.

La trama de los primeros capítulos se centra en la familia Hanlon, donde se enfrentan a un recibimiento hostil tras mudarse a Derry, debido a su color de piel. Mientras tanto, se investiga un misterioso caso de niño desaparecido que involucra a la policía local y a la familia Hanlon.

Por otro lado, el segundo capítulo profundiza en la investigación de la masacre en el cine donde Hank Grogan es acusado. Ronnie y los demás jóvenes intentan adaptarse a los acontecimientos y el gobierno busca la verdad sobre lo sobrenatural en la ciudad.

Finalmente, se ve una profunda conexión entre It y El Resplandor con la aparición de Dick Halloran, personaje de El Resplandor, quien parece estar consciente de las manifestaciones paranormales de Derry.