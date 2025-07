Itatí Cantoral agradece valentía de Sasha Sokol y condena a Luis de Llano

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Itati Cantoral se siente orgullosa de la valentía que tuvo la cantante Sasha Sokol de hablar sobre el abuso que sufrió por parte del productor Luis de Llano, y celebra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que negó el amparo al productor y confirmó la condena civil en su contra, al ratificar que cometió abuso sexual cuando ella tenía 14 años y él 39.

La actriz de 50 años lamenta que la inocencia de Sasha la haya roto brutalmente el productor Luis de Llano.

"Gracias a la justicia, gracias a la justicia de México, y gracias a Sasha por tener la valentía de hablar (públicamente) de lo que vivió como mujer, estoy segura y me imagino que debe de ser muy difícil tocar ese tema cuando fuiste una niña y rompieron tu inocencia brutalmente, como lo hizo el señor Luis de Llano", dijo ante los medios de comunicación.

Itati admitió que por desgracia el caso de Sasha es común en empresas de televisión y en el mundo del entretenimiento donde ella trabaja y que comenzó a los 16 años.

"Ojalá sea uno de muchos que tiene que tener una condena para salvar a otras niñas que hayan menos casos como estos que son tristes y muy comunes en las empresas de la televisión donde yo empecé a los 16 años".

Para Cantoral se trata de una victoria legal que deja un precedente importante para que otras menores de edad no sufran lo mismo que Sasha, aplaudió que Luis de Llano haya sido condenado como culpable.

"Me siento muy orgullosa como mexicana, como mujer en mi país y como actriz, gracias que haya salido culpable Luis de Llano porque es justo, porque se está impartiendo justicia para las mujeres que nos dedicamos al espectáculo en este país", reflexionó, y agregó:

"Que los productores, actores piensen tres veces antes de abusar de una mujer, sobre todo de una niña que no ha cumplido la mayoría de edad".

----¿Qué pasó con el caso Sasha Sokol- Luis de Llano?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó hace unos días que no hay un plazo máximo para denunciar el abuso infantil en México.

El nuevo precedente sucedió en una sesión de la Primera Sala de la SCJN, donde por unanimidad se confirmó la condena contra el productor mexicano Luis de Llano por abuso sexual en perjuicio de la cantante Sasha Sokol.

La cantante, exintegrante del grupo mexicano Timbiriche, recibió una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en mayo de 2023, tras denunciar abuso por una relación que sostuvo con De Llano cuando ella tenía 14 años y el 39, mientras fue su representante artístico.

Aunque De Llano intentó impugnar su caso con un amparo hasta el máximo tribunal, la Primera Sala de la Corte validó la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que ya había condenado al productor por daño moral.

"A los 14 años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme. El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas como que mis papás estaban de acuerdo, o incluso mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que ´en la mente de una niña fantasiosa´", expresó la artista en sus redes sociales como respuesta a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.