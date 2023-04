J. Balvin, primer artista internacional en colaborar con Rosalía

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Rosalía está a unos días de presentarse en el Zócalo de Ciudad de México en un concierto masivo que se prevé supere los 200 mil asistentes, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Cultura capitalina.

La artista española regresa a México tras haber participado en Coachella 2023 durante dos fines de semana consecutivos. Meses atrás Rosalía ya se había presentado en México.

Mientras que en el 2022 deleitó a sus fans en el Auditorio Nacional, este año se presentó en el Festival Ceremonia.

Rosalía Vila Tobella saltó a la fama gracias a su disco "El Mal Querer", que además fue su proyecto de fin de carrera, una mezcla de música pop y urbana con la que reimaginó el flamenco y que la llevó a escenarios de todo el mundo.

Si bien ya había hecho colaboraciones en España, fue hasta que cantó junto a uno de los exponentes urbanos más reconocidos del momento que dio el salto a nivel internacional.

Previamente, en 2016, colaboró con el rapero español C. Tangana en "Antes de Morirme", tema que se volvió en un hit inesperado que tomó fuerza al aparecer en el soundtrack de la serie española ´Elite´.

Antes de su primera colaboración de talla internacional, Rosalía ya había participado en múltiples proyectos musicales y canciones en España.

J. Balvin fue el artista urbano que colaboró con Rosalía. El 28 de marzo se publicó el sencillo "Con Altura", en el que también participó "El Guincho" (coproductor del Mal Querer). El tema musical ganó el premio a mejor video latino y mejor coreografía en los MTV Video Music Awards en 2019.

Pero no fue el único que apostó por el talento de Rosalía, junto a Ozuna lanzó el tema "Yo x ti, tú x mí".

A partir de allí llegaron colaboraciones con Travis Scott, Bad Bunny, The Weekend, Billie Eilish, Tokish y su actual pareja, Rauw Alejandro.