Fallecimiento del legendario actor James Earl Jones

NUEVA YORK (AP) — El actor James Earl Jones, quien superó los prejuicios raciales y una grave tartamudez para convertirse en un célebre icono de los escenarios y la pantalla —llegando a prestar su profunda e imponente voz a CNN, "El Rey León" y Darth Vader—, ha fallecido. Tenía 93 años.

Su agente, Barry McPherson, confirmó que Jones falleció el lunes por la mañana en su casa en la región del Valle del Hudson, en Nueva York. La causa no estaba clara por el momento.

Jones, quien siguió trabajando hasta sus ochenta y tantos años, ganó dos Emmy, un Globo de Oro, dos Tony, un Grammy, la Medalla Nacional de las Artes, el Kennedy Center Honors y recibió un Oscar honorífico y un Tony especial por los logros de toda una vida. En 2022, un teatro de Broadway fue rebautizado en su honor.

Jones interpretó papeles cinematográficos memorables como el del escritor huraño que vuelve a la fama en "Field of Dreams", el del boxeador Jack Johnson en el éxito teatral y cinematográfico "The Great White Hope", el del escritor Alex Haley en "Roots: The Next Generation" y un ministro sudafricano en "Cry, the Beloved Country".

También fue un actor de doblaje muy solicitado, una función en la que expresó la villanía de Darth Vader, así como la benigna dignidad del rey Mufasa en las versiones de 1994 y 2019 de "El Rey León" de Disney, además de anunciar a la cadena CNN ("This is CNN") durante las pausas de la emisora. Ganó un Grammy en 1977 por su interpretación en el audiolibro "Great American Documents".