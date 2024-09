Tom Holland volverá a dar vida a Peter Parker en "Spider-Man 4"

¡Confirmado! Tom Holland dará vida a Peter Parker en la película "Spider-Man 4" por cuarta vez, pero en esta ocasión, no será dirigido por Jon Watts, sino por Destin Daniel Cretton, quien se encuentra en conversaciones con Marvel para definir por qué caminos llevar la nueva cinta del universo cinematográfico de superhéroes.

Las declaraciones que Hollando hizo, en una conferencia de "Spider-Man: No way home" en 2021, en que expresó que no estaba convencido, todavía, de volver a dar vida a Peter Parker, debido a que temía ser encasillado en un personaje antes de cumplir los 30 años, dejaron en incertidumbre a las y los seguidores del actor, que deseaban que volviera al personaje del hombre araña.

Sin embargo, todas esas dudas se han disipado, pues "The Hollywood Reporter" ya confirmó que el actor de 28 años volverá con el papel protagónico de "Spider-Man 4".

Sin embargo, Jon Watts no será quien dirija la cinta, como lo hizo en las tres pasadas producciones, con "No way home", "Homecoming" y "Far from home". En su lugar se sumará Cretton, famoso por dirigir "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos", cinta de Marvel, estrenada en 2021.

Cabe destacar que, en la última entrega de la saga, Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, por medio de sus poderes psiónicos, hechiza a Peter, en búsqueda de que el mundo entero olvide que es Spider-Man.

En esta producción tiene lugar el encuentro de los tres actores que han dado vida a Peter Parker en la pantalla grande; Tobey Maguire, Andrew Garfield y, por supuesto, Holland.

La primera vez que Tom, se puso en el traje del hombre araña tenía sólo 19 años, el actor más joven en dar vida a este personaje, así como el actor más joven en protagonizar una película de Marvel.