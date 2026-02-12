JAMES VAN DER BEEK, MUERE A LOS 48 AÑOS

La imagen de James Van Der Beek, siempre será la de un galán en la mente de sus fans, y en la de los seguidores de "Dawson´s Creek"; el actor que le dio vida a Dawson Leery murió a los 48 años rodeado de su familia; en 2024 compartió con el mundo que padecía cáncer colorrectal.

Protagonizó dramas de adolescentes a inicios del nuevo milenio y saltó a la fama al interpretar al personaje homónimo en "Dawson´s Creek" y, en años posteriores, se burló de su propia imagen de apuesto.

En septiembre, hizo una aparición sorpresa en video para un evento benéfico de reunión de "Dawson´s Creek" en la ciudad de Nueva York, después de retirarse previamente por temas de salud.

Apareció proyectado en el escenario del Richard Rodgers Theatre durante una lectura en vivo del episodio piloto de la serie, a beneficio de F Cancer y de Van Der Beek. Lin-Manuel Miranda lo sustituyó en el escenario. Van Der Beek expresó: "Gracias a cada una de las personas que están aquí".

El chico que comenzó en el teatro protagonizaría la película "Varsity Blues" y en televisión sería el agente especial del FBI Elijah Mundo en la serie "CSI: Cyber", pero quedó ligado para siempre a "Dawson´s Creek", que se emitió de 1998 a 2003 en The WB. Aspiraba a ser un director con la calidad de Steven Spielberg.

La mañana de ayer, en su cuenta de Instagram, cientos de fans lo despidieron con un recuerdo, con una palabra de amor, mientras lo hacía con una foto su familia, su esposa Kimberly Van Der Beek, con quien tiene seis hijos.