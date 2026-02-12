logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Fotogalería

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

JAMES VAN DER BEEK, MUERE A LOS 48 AÑOS

Por El Universal

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
JAMES VAN DER BEEK, MUERE A LOS 48 AÑOS

La imagen de James Van Der Beek, siempre será la de un galán en la mente de sus fans, y en la de los seguidores de "Dawson´s Creek"; el actor que le dio vida a Dawson Leery murió a los 48 años rodeado de su familia; en 2024 compartió con el mundo que padecía cáncer colorrectal. 

Protagonizó dramas de adolescentes a inicios del nuevo milenio y saltó a la fama al interpretar al personaje homónimo en "Dawson´s Creek" y, en años posteriores, se burló de su propia imagen de apuesto. 

En septiembre, hizo una aparición sorpresa en video para un evento benéfico de reunión de "Dawson´s Creek" en la ciudad de Nueva York, después de retirarse previamente por temas de salud.

Apareció proyectado en el escenario del Richard Rodgers Theatre durante una lectura en vivo del episodio piloto de la serie, a beneficio de F Cancer y de Van Der Beek. Lin-Manuel Miranda lo sustituyó en el escenario. Van Der Beek expresó: "Gracias a cada una de las personas que están aquí".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El chico que comenzó en el teatro protagonizaría la película "Varsity Blues" y en televisión sería el agente especial del FBI Elijah Mundo en la serie "CSI: Cyber", pero quedó ligado para siempre a "Dawson´s Creek", que se emitió de 1998 a 2003 en The WB. Aspiraba a ser un director con la calidad de Steven Spielberg.

La mañana de ayer, en su cuenta de Instagram, cientos de fans lo despidieron con un recuerdo, con una palabra de amor, mientras lo hacía con una foto su familia, su esposa Kimberly Van Der Beek, con quien tiene seis hijos. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

My Chemical Romance regresa a México con concierto en Estadio GNP
My Chemical Romance regresa a México con concierto en Estadio GNP

My Chemical Romance regresa a México con concierto en Estadio GNP

SLP

El Universal

El evento se realizará el 13 y 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros, con apertura de puertas anticipada.

Critican a Josh Peck; habría ridiculizado a una familia
Critican a Josh Peck; habría ridiculizado a una familia

Critican a Josh Peck; habría ridiculizado a una familia

SLP

El Universal

Tras la polémica, Josh Peck eliminó el video y habló sobre abusos denunciados por Drake Bell en un podcast.

Último mensaje de James Van Der Beek emociona tras su fallecimiento
Último mensaje de James Van Der Beek emociona tras su fallecimiento

Último mensaje de James Van Der Beek emociona tras su fallecimiento

SLP

El Universal

Van Der Beek usó su plataforma para concientizar sobre detección temprana de cáncer.

Adulta mayor confunde carrito de supermercado con el de Rihanna
Adulta mayor confunde carrito de supermercado con el de Rihanna

Adulta mayor confunde carrito de supermercado con el de Rihanna

SLP

El Universal

La cantante fue captada realizando compras en un supermercado local, donde una mujer mayor confundió su carrito.