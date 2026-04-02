Jaqueline Andere se enamoró de José María Fernández Usaín, padre de Pirru

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Jaqueline Andere se casó sólo una vez, con José María Fernández Usaín, también recordado como el papá de "el Pirru", medio hermano de su hija Chantal. Desde su primer encuentro, la primera actriz se sintió sumamente atraída, sin importar los 24 años de diferencia que existieron entre ellos.

Cómo ocurrió el encuentro entre Jaqueline Andere y José María Fernández Usaín

Andere, de nombre María Esperanza de pila, se enamoró del productor José María Fernández Usaín, cuando su carrera seguía en ciernes, como recordó con Matilde Obregón en su podcast "Sin filtros".

Esperanza a hallar el éxito que otros famosos, como Angélica María y Enrique Guzmán obtenían, contactó a la representante de estos, Fanny Schatz, quien, al poco tiempo, la llamó, la misma y única noche que ha nevado en México, para que saliera de la cama para encontrarse con un productor argentino, que había mostrado interés en ella.

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Y si bien, al principio, Jaqueline se mostró reticente, rehusándose de salir de la cama y dejar sola a su madre, la joven se levantó y alisto para reencontrarse quien se convertiría en su esposo y padre de su hija, sin que en ese momento, se lo imaginase siquiera.

"Me arreglé como pude, me recogí tantito el pelo, me di mi pintadita, rapidísmo todo, unos nervios que me entraron, (hablamos por teléfono) y le digo ´señor Fernández, habla Jaqueline Andere, no me da tiempo de llegar a su casa, (además) hace mucho frío' y me contesta ´tengo chimenea´. Ahí me subyugó, me cayó rebien que me dijera", narró.

Detalles de la relación y carrera de Jaqueline Andere

Esa noche se reunieron por primera vez; de ese encuentro, Andere apareció en la película "Las bestias jóvenes", producción de Fernández Usaín que, por eso época, ya se había divorciado de Olivia Michelle, madre del primogénito del productor, José María Fernández Jr, mejor conocido como "Pirru".

En esa cinta, la actriz besó a su colega Alma Delia Fuentes, se convirtió así, en la primer producción cinematográfica en donde dos mujeres se besaban en la pantalla.

"Este tema no se tocaba, ¿en esa época?, uy no..., para nada", dijo la actriz.

Y sólo 15 días después, tras un par de citas y la aprobación de su madre, Fernández Usaín y Andere no se volvieron a separar, ni luego del fallecimiento de este pues, la actriz nunca se volvió a enamorar.

"Así me la soltó ´¿tú te casarías conmigo?´ y yo le dije ´¿yo?, sí', nos casamos dentro de ocho días, si quieres´, dijo él, así de fácil fue, pero como no teníamos mucho dinero, esperamos 15 días, fue una cena, con mis amigos, Julissa, Luis de Llano, con ´Rochón´, él puso para los anillos, duré casada hasta que se murió; 35 años", detalló.