Arde bodega en empresa de la Zona Industrial

Un fuerte incendio se registró en una empresa de la Zona Industrial, en donde ardió una bodega que almacenaba pilas de litio; por suerte no hubo personas lesionadas pero los obreros tuvieron que ser desalojados en tanto las instituciones de auxilio combatían las llamas.

Las labores se extendieron durante al menos cuatro horas y una vez extinguidas las llamas, Protección Civil Estatal realizó una inspección y procedió a la clausura de la fábrica al observarse supuestas irregularidades.

El siniestro ocurrió la tarde de este miércoles en la empresa de almacenamiento de pilas Ecometallurgy, cuyas instalaciones se ubican en la calle Fundidores de la Zona Industrial, entre los Ejes 132 y 134.

Llamas y columnas de humo de gran altura se podían ver en kilómetros a la redonda causados por el siniestro, que se registraba en una bodega la empresa referida y diversos cuerpos de emergencia acudieron a inciar el combate al fuego.

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En el auxilio trabajaron de manera coordinada los Bomberos Metropolitanos, Protección Civil Municipal, CEA, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, Guardia Civil Estatal, Guardia Civil Municipal, la Coordinadora Estatal de Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad.

Debido a la magnitud del hecho, el personal de la empresa tuvo que ser desalojado mientras se realizaban las maniobras.

Los bomberos, auxiliados por chorros de agua de los carros-cisterna, luchaban en forma desesperada por apagar las llamas y fue hasta alrededor de las nueve de la noche cuando pudieron ser extinguidas por completo.

De acuerdo a información de Protección Civil Estatal, en el siniestro se quemaron pilas de litio y ello ocasionó una mala calidad del aire a 10 kilómetros a la redonda, principalmente en localidades como La Pila, Arroyos, Cantera y Terrero Sur.

También hizo su arribó un contingente de efectivos de la SEDENA para sumarse a las acciones de control y extinción del incendio, la bodega siniestrada tenía techo de lámina y éste colapsó, lo que complicaba las labores.

Una vez controlado todo el siniestro, la Coordinadora Estatal de Protección Civil, a través de su titular Mauricio Ordaz Flores, realizó una inspección a fondo de la empresa afectada y se procedió a su clausura ya que se encontraron algunas anomalías.

De momento no se dieron a conocer las causas del siniestro, pero éstas habrían de ser determinadas una vez que se extinguiera el fuego, en el que por suerte no se registraron tragedias humanas aunque paramédicos de la Cruz Roja estuvieron pendientes ante cualquier situación.