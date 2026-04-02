Florencia Franco deja su cargo en Hacienda

Ciudad de México.- Florencia Melany Franco Fernández, conocida por hacerse viral al ser captada tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional, dejó de trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde este miércoles.

Previo a que se confirmara su identidad, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la servidora pública fue sancionada, pero no se dieron más detalles.

Franco Fernández trabajó en la SHCP desde hace más de cuatro años y fungía como asesora del entonces secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez.

En la presente administración a cargo de Édgar Amador Zamora, tenía el puesto de directora general de coordinación.

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La abogada de la Escuela Libre de Derecho y Maestría por la Universidad de París-Panthéon-Assas, tenía una percepción neta anual de un millón 531 mil 984 pesos.

Las fuentes señalaron que se le pidió su renuncia con fecha a partir del 1 de abril, con lo cual dejó la oficina de la SHCP en Palacio Nacional.

La decisión se tomó a unas horas de que la SHCP entregara al Congreso de la Unión los PreCriterios Generales de Política Económica 2027, documento en el cual se da un escenario preliminar sobre las metas del gobierno federal en materia económica, de ingresos y gasto para comenzar a elaborar el paquete económico del próximo año.