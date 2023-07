Jason Statham celebra 56 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- Hay actores que están casados con ciertos personajes y este es el caso de Jason Statham, un actor que gusta de mostrar sus habilidades con los puños, saltos, armas, animales extraordinarios y por supuesto, intereses amorosos.

Nacido en Derbyshire, Inglaterra el 26 de julio de 1967, el actor siempre mostró interés por los deportes, no en vano fue clavadista del Equipo Nacional Británico de salto de natación. Poco a poco también demostró interés en las artes marciales las cuales le han sido de mucha utilidad a la hora de filmar sus escenas de acción.

El mundo del cine llegó a través del modelaje y aunque esta actividad no duró mucho, sí le sirvió para acercarse al séptimo arte y comenzar a participar en cintas como "Guy Ritchie Lock, Stock and Two Smoking Barrels" (1998).

Con "The Transporter" (2002), Statham logró llamar la atención no solo por su cuerpo tonificado, sino por su habilidad en las artes marciales y fue tal el éxito que se convirtió en una trilogía.

Con "Fast & Furious" Jason Statham logró colarse con un papel importante en la franquicia, pero también destacan otras cintas de acción como: "Operation Fortune: Ruse de Guerre" (2023), "Wrath of Man" (2021), "The Expendables" (2010), "The Mechanic" (2011), "Spy" (2015), "Safe" (2012) y más recientemente, la segunda parte de "The Meg" que está por llegar a las salas de cine.

Con 56 años recién cumplidos, Statham es uno de los actores que aseguran una entrada en la taquilla y pronto lo demostrará no solo con la secuela de "Megalodón" sino también con la cuarta parte de "The Expendables" que se estrenará a finales de año.