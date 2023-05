Javier Bardem reflexiona sobre la paternidad gracias a "La sirenita"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Entre risas, el actor español Javier Bardem reflexiona: ¿Qué es lo que se lleva de interpretar al rey Tritón en el live action de "La sirenita"?. "El tridente", responde. "Para que cuando (mis hijos) se porten mal les mande un rayo", añade, entre una carcajada, en entrevista con EL UNIVERSAL.

El actor es padre de dos hijos, Luna y Leo, junto a su esposa la también actriz Penélope Cruz, con quien se casó en 2010. Ahora que promociona su más reciente filme, que a partir de este 25 de mayo puede verse en salas de cine, es una oportunidad para hablar sobre la paternidad.

En la cinta de Disney, adaptación de la versión animada de 1989, Bardem es el patriarca que ve por el bien de sus hijas, entre las que está la princesa Ariel (Halle Bailey), una sirena que sueña con conocer el mundo que está en la superficie; sin embargo el rey del mar no alcanza a notar que, tal vez, es demasiado duro con su hija.

Luego de que la curiosidad de Ariel y de liberarse de su padre; así como conocer a un humano del que se enamora, la lleva a intercambiar su voz por un par de piernas, tanto ella como su padre enfrentan las consecuencias, pero aprenden de sus acciones y su relación se fortalece.

"Me llevo de Tritón esta cosa de entender que querer mejor es mejor que querer más, y querer mejor siempre es reconocer la individualidad del otro e intentar apoyarlo siempre y cuando no se haga daño ni haga daño a nadie más", explica Bardem.

Sobre cómo busca educar a sus hijos, el ganador de seis premios Goya y un Oscar expresa: "Yo intento educarles lo mejor posible sabiendo que la teoría está en los libros, pero que luego en la práctica a veces uno lo hace mal, otras lo hace peor; uno a veces acierta y lo importante es seguir intentando reconocer a esos niños, hijos o hijas, por quienes son y quienes quieren ser más que por los que imaginamos o deseamos que sean", apunta.

En "La sirenita" Bardem comparte créditos con actores como Melissa McCarthy, quien interpreta a Úrsula, bruja del mar y hermana de Tritón, así como Jonah Hauer-King, quien da vida al príncipe Eric en la historia basada libremente en el cuento de Hans Christian Andersen y dirigida por Rob Marshall ("El regreso de Mary Poppins" y "Chicago").