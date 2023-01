Javier Poza festeja su cumpleaños 50 en la Huasteca Potosina

A-AA+

La región de la Huasteca Potosina es un lugar mágico con escenarios fuera de este mundo y donde los turistas pueden hacer diferentes actividades.

No es raro que este destino sea de los predilectos de miles de personas y una de ellas es el periodista y conductor Javier Poza.

El comunicador compartió en días pasados que eligió celebrar su cumpleaños número 50 en los municipios de Xilitla y Axtla de Terrazas.

En su cuenta de Instagram mostró las actividades que realizó en este Pueblo Mágico y cuna del Surrealismo en México.

Señaló que decidió festejar su medio siglo de vida rodeado de naturaleza y haciendo actividades extremas en la Huasteca Potosina.

Poza gusta de visitar seguido esta región de San Luis Potosí y en cada oportunidad conocer más lugares de este encantador rincón mexicano.

Uno de los pasatiempos favoritos de Javier Poza es escalar y en varios videos que subió en sus redes sociales mostró su talento para hacerlo.

El comunicador de Radio Fórmula estuvo en lugares como Tecaya, Arroyo Seco, localizado en Axtla de Terrazas, y Tierra de Gigantes en Xilitla, San Luis Potosí.

Con un breve mensaje describió su emoción de estar en uno de sus lugares favoritos del país.

"Reiterar lo maravilloso que es mi México".



¿Qué hacer en la Huasteca Potosina?

Xilitla, municipio que visitó Javier Poza, ofrece a los visitantes un sinfín de actividades.

La llamada perla de la Huasteca Potosina se consolidó como uno de los destinos favoritos de todo el estado entre turistas nacionales y extranjeros, esto además de deberse a su riqueza natural, también se deriva del hospedaje temático.

Es la punta de lanza del turismo de aventura en San Luis Potosí, por lo que no es raro que despierta el interés de visitantes de cualquier parte del mundo que buscan vivir la experiencia que ofrecen sitios sumergidos entre la sierra.

Además, es un excelente destino por su amplia variedad de atractivos, gastronomía, su clima, y por su producción de café. Ideal para conocerlo en cualquier época del año.

Los lugares más populares son: el Jardín Surrealista de Edward James, el Museo Surrealista Leonora Carrington, así como el parque de aventura situado en la selva.

El mayor atractivo del Adventure Park es el skybike, una bicicleta instalada en a una altura de 250 metros y sostenida por cables de acero, como si fuera una tirolesa; en este lugar puedes hacer el recorrido junto a otra persona.

Un plan más tranquilo y familiar es recorrer el exconvento de San Agustín, edificio que se caracteriza por su sólida mampostería.

Si deseas experimentar una aventura con más adrenalina y eres amante de los deportes extremos, entonces no debes perder la oportunidad de conocer el punto más alto de Xilitla, que es el cerro de La Silleta.

Una alternativa más es la Cascada los Comales, la cual está rodeada de vegetación selvática y tiene una impresionante caída de más de 35 metros.