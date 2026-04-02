JAY DE LA CUEVA SE DESPIDE DE MOLOTOV
JAY DE LA CUEVA TERMINA SU CICLO EN MOLOTOV, LUEGO DE POCO MÁS DE UN AÑO DE TOCAR CON ELLOS, POR LO QUE LA BANDA DEDICÓ UN MENSAJE AL MÚSICO, QUIEN NO SÓLO LOS ACOMPAÑÓ EN SU GIRA DEL 30 ANIVERSARIO, SINO QUE REGRESÓ AL PROYECTO, LUEGO DE DÉCADAS, PUES ÉL FUE UNO DELOS MIEMBROS FUNDADORES. FUE EN ESA DECLARACIÓN, CONCEDIDA A "INFO 7 MONTERREY", EN LA QUE -SIN ABORDAR EL ASUNTO DE TITO- JAY ACLARÓ QUE, NO LLEGÓ A LA BANDA PARA SUPLIR A SU COMPAÑERO, SINO QUE, EN REALIDAD, SE TRATABA DE UNA REINTEGRACIÓN AL GRUPO QUE, JUNTO CON MIKY HUIDOBRO, CREÓ EN 1995.
