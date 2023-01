Jeff Beck, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este miércoles se dio a conocer que uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, Jeff Beck, falleció el martes 10 a la edad de 78 años tras contraer una meningitis bacteriana repentina, según informaron familiares del músico a través de las redes sociales.

Su nombre ha pasado a la historia no sólo por las colaboraciones que hizo con grandes artistas como Tina Turner, Mick Jagger, Roger Waters o Jon Bon Jovi, sólo por mencionar algunos; también por su virtuosismo en la guitarra, mismo que lo colocó en el top cinco de los mejores del mundo, sólo por debajo de Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page y Keith Richards.

Su amor por las cuerdas inició a la edad de seis años, cuando escuchó por primera vez a Les Paul, un músico de jazz, que lo impresionó al grado de querer iniciarse en la música. Pero su primer acercamiento fue como cantante, ya que durante un tiempo formó parte del coro de la iglesia de su comunidad y posteriormente ingresó a la Escuela de Arte de Wimbledon, donde realmente comenzó adiestrarse en la guitarra

Mientras cursaba sus estudios, Beck se ganó cierta reputación apoyando a una banda emergente llamada Screaming Lord Sutch and the Savages. Durante la década de los 60 formó parte de algunas bandas, principalmente de R&B, con los que llegó a presentarse en diversos escenarios y hasta pisó los estudios de grabación; sin embargo, fue en 1965 cuando tuvo su primera gran oportunidad con The Yardbirds, agrupación a la que se unió para reemplazar a Eric Clapton.

Tras un par de años juntos, y durante una de sus giras por Estados Unidos, Beck fue despedido de la banda debido a su carácter explosivo, peor el camino apenas empezaba. En 1967, formó The Jeff Beck Group junto a Rod Stewart, Ron Wood, Mickey Waller y Nicky Hopkins. Sólo grabaron dos discos antes de que se disolviera.

En septiembre de 1969 y con grandes planes para formar una nueva banda, Jeff sufrió un fatal accidente automovilístico que le fracturó el cráneo y lo mantuvo lejos de los escenarios por más de un año. Tras su recuperación, intentó, en varias ocasiones, reunirse con algunos músicos para crear una gran agrupación; sin embargo, terminó por inclinarse a una carrera en solitario.

Ganador de múltiples Grammys y miembro del Salón de la Fama del Rock, Beck recientemente había terminado una gira al lado del actor Jonny Depp para promocionar su álbum "18". Falleció este martes en un hospital cerca de su casa en Riverhall, Inglaterra.