Jenna Ortega, actriz de "Merlina", es nominada a los Globos de Oro

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- Nuevamente "La familia Addams" y en específico Merlina están demostrando popularidad en el mundo del entretenimiento, pues se dio a conocer que Jenna Ortega, la actriz que encarna a Miércoles en la nueva serie de Tim Burton de Netflix tuvo su primera nominación a los Globos de Oro 2023. Ortega, quien con su icónico baile conquistó a diversos fanáticos, fue nominada a Mejor actriz en serie de comedia o musical, de acuerdo con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, encargada de las nominaciones.

Merlina se posicionó rápidamente entre los favoritos de la plataforma de streaming, incluso superó a la serie "Dahmer: The Jeffrey Dahmer Story", producción que también tuvo un boom en redes sociales.



¿Cuándo son los Globos de Oro?

La ceremonia de la 80 edición se llevará a cabo el próximo 10 de enero, contará con la participación del comediante Jerrod Carmichael como presentador. Se trata de la segunda celebración más importante del cine, tras los premios Oscar.



"Merlina" en la polémica

A pesar del éxito que supuso la serie y en especial el papel de Ortega como Merlina, esta también estuvo acompañada de polémica luego de que la actriz diera a conocer que durante la grabación del baile padecía Covid-19.

La actriz admitió que presentó intensos dolores corporales, entre otros signos del padecimiento e incluso salió positiva en la prueba, sin embargo, siguió trabajando. Fue durante una entrevista donde la joven de 20 años expuso que dicha parte de la serie se grabó en su primer día con la infección.

"Me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un coche y que se me había soltado un duendecillo en la garganta y me arañaba las paredes del esófago", recordó. La situación indignó a algunos de sus seguidores, quienes intentaron cancelarla en Twitter debido al peligro que representó para sus compañeros.