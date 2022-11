Jennifer Aniston de luto por la partida de su padre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- El padre de Jennifer Aniston, John Aniston, falleció el pasado 11 de noviembre a los 89 años. Sin embargo, la actriz dio a conocer la noticia hasta esta mañana, dedicándole un emotivo mensaje a su progenitor en el que expresa todo el amor y admiración que le inspiró.

Jennifer Aniston es una de las actrices de Hollywood más conocidas de la industria, debido a su papel como Rachel Green en "Friends" y por sus múltiples apariciones en grandes éxitos en taquilla, sin embargo, Jenn tiene un historial familiar que, desde muy joven, la conectó con la vida de la actuación.

Su padre, el actor John Aniston (24 de julio de 1933 -11 de noviembre de 2022) comenzó su carrera durante la década de los sesenta, pero que alcanzó el mayor de los auges a mediados de los ochenta, por su participación en "Days of our lives", una serie que se transmite desde ¡1965!, a la que se integró desde 1985.

En "Days of our lives", John interpretó a Victor Kiriakis, un hombre que tiene nexos con la mafia italiana, por lo que a lo largo del show es investigado en diferentes momentos, debido a que es acusado de pertenecer a una red que promueve la venta de sustancias ilícitas y la prostitución.

En 2004, el personaje de Aniston fue asesinado, luego de ser estrangulado en su bañera, lo que permitió que el padre de Jenn se ausentara de la filmación del proyecto por un tiempo, sin embargo, el papel de Victor Kiriakis volvió a aparecer en la serie, luego de un tiempo, justificando que nunca había muerto, sino que había escapado a la isla de Melaswen.

Desde su regreso al programa, John siguió apareciendo hasta el último episodio transmitido hasta la fecha, en noviembre de 2022. Por su permanencia en la producción de NBC, el actor fue nominado al premio Emmy, en 2017, en la categoría de Mejor actuación en una serie dramática y, este año, recibió el premio Lifetime Achievement Award, entregado por su propia hija.

Durante los Lifetime Achievement Award, Jennifer dedicó un discurso muy emotivo a la carrera de su padre:

"Durante más de 30 años, su dedicación a ese programa le ha ganado el respeto y la admiración de sus compañeros actores, amistades profundas y emocionado a millones de fanáticos en todo el mundo", dijo. "Su carrera es literalmente la definición de logro de por vida".

Fue esta mañana, cuando la actriz de "Marley y yo" escribió en su cuenta de Instagram un mensaje para John, dando a conocer la noticia de que había fallecido el 11 de noviembre, acompañado de una serie de fotografías de ambos, que refleja el paso del tiempo, pues hay instantáneas de cuando era tan sólo una bebé hasta su adultez.

"Dulce papá... John Anthony Aniston: Eras uno de los seres humanos más hermosos que he conocido. Estoy muy agradecido de que subieras a los cielos en paz, y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos! Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número se mantendrá para siempre, un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el final de los tiempos, no olvides visitar".

La madre de Aniston, Nancy Dow, falleció en 2016 a los 79 años.