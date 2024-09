Jennifer Lopez realizará colaboración musical con Grupo Firme

La estrella del pop, Jennifer López está lista para aventurarse en un género musical completamente nuevo, pues se unió a Grupo Firme, famoso por su música regional, para una colaboración.

El anuncio del próximo lanzamiento fue compartido por el programa "Despierta América" en Instagram, aunque aún se desconocen los detalles específicos del tema.

No obstante, algunos usuarios ya están expresado su preocupación por la alianza, sugiriendo que la voz detrás de "On the floor" podría estar en declive y buscando colaboradores para darle otra escalada a su carrera. Mientras que otros han elogiado su habilidad para cantar en español, recordando sus anteriores colaboraciones con artistas como Marc Anthony, Gente de Zona, DJ Luian y Mambo Kingz, e incluso Cardi B.

Algunos comentarios críticos fueron: "Esta es otra Thalía, ya retírate", "Mejor que haga una película nueva", "Qué bajo ha caído JLo al querer hacer colaboración con Grupo Firme", "Esta mujer no sabe cantar", "Qué desastre" y "La Shakira inventando colaboraciones después de su separación".

Los internautas especulan sobre el tema de la canción, sugiriendo que podría abordar el desamor dado el estado emocional actual de López.

Ninguno de los involucrados ha hecho comentarios oficiales sobre este nuevo proyecto.

Jennifer López regresa a las pasarelas mundiales en medio de crisis amorosa

Antes de que se confirmara su separación de Ben Affleck, Jennifer López había tomado un descanso de su carrera para centrarse en su familia y pasar tiempo juntos. Incluso canceló una gira que estaba a punto de comenzar, sin ofrecer detalles sobre la decisión, lo que avivó las especulaciones sobre su vida personal.

Ahora que los famosos ya no tienen nada que esconder, López ha vuelto a la escena pública. Asistió al Festival Internacional de Cine de Toronto, donde deslumbró en la alfombra roja con un vestido plateado brillante que acentuaba su figura esbelta. La actriz asistió al Teatro Roy Thomson en Ontario, Canadá, para el estreno mundial de su nueva película, "Unstoppable", un proyecto producido por Affleck, quien no estuvo presente en el evento.