Jennifer Lopez revela su secreto del Super Bowl del 2020

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- Todo está listo para la 57 edición del Super Bowl. El próximo 12 de febrero se podrá ver la final entre el campeón de la Conferencia Americana (AFC), Kansas City Chiefs, y el equipo ganador de la Conferencia Nacional (NFC), Philadelphia Eagles.

De cara a la próxima final de la NFL, se sabe que Rihanna será una de las artistas que brindará un show en el medio tiempo. Pero en la edición de 2020, semanas antes de que explotaran los casos y las restricciones por la pandemia de Covid-19, las cantantes que se presentaron para brindar uno de los mejores conciertos, fueron Jennifer Lopez y Shakira.

Así es como JLo ha recordado recientemente a través de su cuenta de Instagram, un momento que marcó para siempre su corazón, compartido con su hija Emme. La adolescente en ese entonces lucía bastante distinta, pero siempre fiel a su madre, acompañándola en un momento importante como fue el gran show del Super Bowl.

Maribel Muñiz, como en realidad se llama la hija de la artista de 53 años y Marc Anthony, es melliza de Max y ama cantar como sus padres. En aquella ocasión de la final de la NFL, la joven se presentó junto a su madre en el escenario, pero también fue protagonista de un momento tierno que la intérprete de "On the floor" recordó estos días en su cuenta de Instagram.

En un breve video colgado por Jennifer en Instagram, se puede ver como Emme sea cercó a su madre para darle un abrazo, antes de que subieran al escenario. El momento fue recordado por la actriz con mucha ternura, porque sintió que la llenó de energía y la liberó de miedos para salir a brillar en el show musical. "Mi pequeño Coco me dio toda la energía que necesitaba para salir...", fue el mensaje que escribió.