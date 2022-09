John Boyega le dice no a convertirse en "James Bond"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- John Boyega, protagonista de "Star Wars", se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera, pues luego de su aparición en la saga de la Guerra de las Galaxias, son varios los ofrecimientos que ha recibido para actuar en famosas películas, pero a estas alturas, el actor de 30 años se ha dado el lujo de decir que no, de la misma manera que lo hace en su vida personal, pues también es tajante a la hora de elegir una chica a la que conquistar; debe ser de tez oscura.

El actor inglés John Boyega, mejor conocido por su interpretación de FN-2187 / Finn en "Strar Wars", es uno de los pocos actores que ganó reconocimiento mundial en menos de una década, pues para el 2011, todavía se dedicaba a actuar en obras de teatro, pero no pasó mucho para que llegara su primera oportunidad en el cine. Así, sólo tres años más tarde, el intérprete de origen nigeriano fue seleccionado para formar parte del reparto de la historia de George Lucas.

A partir de ahí, se ha hecho de una carrera sólida a tal grado que, cuando Daniel Craig renunció al papel del agente 007 - James Bond, luego de ponerse en sus zapatos por cinco ocasiones consecutivas, a Boyega le ofrecieron el papel, sin embargo, el actor se negó: "Lo siento, pero soy negro, no sé cómo", argumentó en una entrevista para "Happy Confused Sad".

Pese a que el actor es de origen inglés, como lo es el personaje de Bond, John indicó que no ve el caso de un hombre de tez oscura intérprete a un personaje caucásico.

"Tú, como hombre blanco, creciste en una sociedad como hombre blanco y eso es normal. Eso es normal para ti. Incluso la mención de un Bond negro es como ´Oh, está bien´", detalló y agregó que prefiere mantenerse hermético frente al tema, y disfrutar la película desde la butaca.

Pero este no es el único lujo que se da el actor, pues recientemente dijo a "GQ Hype" que a la hora de elegir a una persona con la que salir también es muy meticuloso, pues sólo sale con mujeres de tez negra: "Sólo salgo con mujeres negras". Después de este condicionante, el actor dijo que presta atención a la química que existe con la otra persona, pues dijo que es muy importante que sus personalidades coincidan.

El actor que, recientemente, cumplió 30 años también dijo que, en este punto de su vida, encontrar una pareja es una prioridad, sin embargo, no ha sido una tarea fácil, ya que pertenecer a Hollywood limitado sus oportunidades de encontrar una persona con quien congeniar, por lo que recordó la vez que una de sus citas se enteró que participaba como actor en "Star Wars", por lo que prefirió no agendar un nuevo encuentro con él.