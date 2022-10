John Krasinski más allá de la serie "The Office"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- La adaptación de la serie británica, "The Office" se ha convertido en todo un ícono de la cultura pop y sus protagonistas gozan de la fama al igual que la popular producción televisiva. Uno de ellos, John Krasinski, mejor conocido como "Jim Halpert", es un actor y director estadounidense que ha logrado trascender tanto como Steve Carell, su compañero en la serie. Sin embargo, más allá de su irrupción en la famosa serie de comedia, ha comenzado a despuntar una carrera interesante.

John Burke Krasinski nació en Massachusetts, Estados Unidos, el 20 de octubre de 1979. Con 43 años, que cumple este jueves, ha logrado consolidar su carrera como escritor, actor y director en proyectos de bajo presupuesto, mas no baja calidad; y también ha trabajado en grandes producciones hollywoodenses.

Casado con la actriz británica, Emily Blunt ("El diablo vista a la moda" y "Mary Poppins returns"), Krasinski se ha procurado su propia fuente de trabajo al realizar las cintas "Un lugar en silencio" (2018) y "Un lugar en silencio: parte II" (2020), películas que lograron atemorizar a más de uno y que se han vuelto un clásico dentro de su filmografía y también dentro del género.

Uno de sus más recientes trabajos de Krasinski fue en la película "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" (2022) donde interpreta a "Reed Richards", el líder de "Los 4 fantásticos", dando pie a su incursión en el Universo Marvel en la que protagonizaría la nueva apuesta por llevar a la pantalla grande a estos superhéroes que ya han tenido dos versiones anteriores. Si se confirma su participación en la cinta de "Los 4 fantásticos", sería una excelente oportunidad para llevar a las masas el trabajo de este actor estadounidense, quien ya tiene la mente puesta en la película "If" junto a Steve Carell, lo cual tiene muy emocionados a todos los seguidores de la serie transmitida por la NBC.

Además de las películas y series de televisión, Krasinski ha prestado su voz a personajes animados como "Lancelote" en "Sherk", "Frank McCay" en "Monster University" y "Owen Huntington" en "Animal crackers".

Krasinski es un claro ejemplo de cómo superar a un personaje exitoso y no morir en el intento. Ha demostrado su talento y tenacidad para sobresalir en un medio competitivo y demuestra que aún tenemos mucho que esperar del legendario "Jim Halpert".