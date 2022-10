John Lennon hoy cumpliría 82 años

A-AA+

El exBeatle John Lennon cumpliría 82 años de edad, si uno de sus fanáticos no le hubiera arrebatado la vida con un disparo de bala en 1980, pero a pesar de su partida, su legado sigue vigente a través de su música y sigue considerándose como uno de los artistas con más influencia.

El cantante, originario de Liverpool nació el 9 de octubre de 1940, fue uno de los fundadores de la banda The Beatles, en la que compartió créditos con Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

A lo largo de todo este tiempo, Lennon ha tocado los corazones de millones de personas a través de sus composiciones musicales y estuvo en la mirada pública gracias a la relación que tuvo con Yoko Ono.

Pero su polémico matrimonio no fue lo único que hizo que el cantante y compositor se distinguiera del resto de sus compañeros y de otros artistas, estos son algunos datos que hicieron a Lennon brillar.

Un artista multifacético

Además de todas las canciones que hizo para el cuarteto de Liverpool, John se caracterizó por mostrar otras tapas como artista, no sólo en la música, también en la literatura e incluso, hasta en el dibujo.

El fallecido intérprete hizo más de un centenar de dibujos hechos a mano, algunos ya fueron lanzados a la venta, mientras que otros tantos han sido expuestos en algunas exhibiciones, organizadas por Yoko Ono.

Respecto a la literatura, Lennon vio en diversos autores inspiración para crear canciones que lo llevarían al éxito, como por ejemplo Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Lewis Carroll y León Tolstói.

Lennon y el cine

A la par su carrera en la música, John Lennon estuvo inmerso en el cine junto a la banda que le dio fama, pero también de forma individual.

Con la agrupación británica protagonizó el documental "Let it be", que ganó el premio de la Academia por su banda sonora. Una película que dirigió y escribió la propia banda fue "Magical mistery tour", estrenada en formato casero y que contiene un viaje con imágenes surrealistas.

Como actor, Lennon protagonizó la comedia "How I won the war" (Cómo gané la guerra).

Ventas millonarias tras su muerte

Si en vida fue un artista que vendió millones, tras su muerte las ventas de sus discos y las reproducciones de sus temas se incrementaron muchísimo y con ello su fortuna. No es un secreto que cualquier artista se vuelve mucho más valioso una vez de su partida y Lennon ha logrado generar más de 14 millones de dólares tras su muerte.

Oposición a la guerra de Vietnam

Desde siempre fue un espíritu libre, influenciado por el "amor y paz" que se escuchaba en su época, es por ello que una vez que explotó la Guerra de Vietnam, también fue uno de sus grandes detractores.

En1969, el británico protestó con la canción "Give peace a chance" la cual se convirtió en todo un himno en ese entonces, miles de personas y hasta decenas de marchas la utilizaron para manifestarse y hasta el día de hoy sigue sonando como un tema que llama a la paz.

Activismo por la paz

El exBeatle, John Lennon fue un activista para buscar la paz, no sólo durante la guerra de Vietnam, sino en otros momentos, por ejemplo también buscó reflejó su deseo por una sociedad mejor con el tema clásico "Imagine", tiempo en el que hacía activismo junto con Ono.

Después de que se casó con su pareja, ambos hicieron una protesta en un hotel para que terminara el enfrentamiento armado en Vietnam y declaró a los medios "todo lo que estamos diciendo es darle una oportunidad a la paz" y explicó que la decisión de casarse se lo dedicarían a la paz.

"Si todo el mundo demandara paz en lugar de otro aparato de televisión, entonces habría paz", fue otra de las declaraciones del músico.

¿Cómo se vería John Lennon si estuviera vivo?

En días recientes gracias a la inteligencia artificial se difundió un experimento del fotógrafo Alper Yesiltas de Turquía en el que se mostró cómo se pudieron haber visto varios artistas que ya fallecieron, si estuvieran vivos en la actualidad, entre ellos está Selena Quintanilla, Paul Walker, Michael Jackson, Freddy Mercury e incluso John Lennon con el que enseñó una cabellera y barba con canas.