John Mellencamp Anuncia Gira de Conciertos con Sean Penn en Tráiler Exclusivo

No todos los músicos tienen el poder de anunciar una gira de conciertos con un tráiler protagonizado por Sean Penn.

John Mellencamp sí lo tiene. El rockero de 74 años reveló que este verano emprenderá una gira de 19 fechas por anfiteatros en Estados Unidos. El tema de "Dancing Words Tour — The Greatest Hits" es, como sugiere el nombre, la interpretación más extensa de Mellencamp de sus canciones más conocidas en décadas.

En el cortometraje, Mellencamp y Penn están sentados en un restaurante, y el rockero dice que le han pedido hacer una gira de "grandes éxitos". Parece reacio.

"Dios no quiera que te vuelvas generoso con tus éxitos y la banda sonora de la vida de las personas", dijo Penn. "No puedo imaginar que harías eso. Tal vez deberías permitirte disfrutarlo. Solo porque sean éxitos no significa que no sean grandes canciones".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Veintidós de las canciones de Mellencamp llegaron al Top 40 de Billboard entre 1979 y 1996. Diez llegaron al Top 10, incluyendo las cuatro semanas de "Jack & Diane" en el número uno en 1982.

No es que nunca interprete éxitos como "Pink Houses", "Hurts So Good", "Small Town" y "Lonely Ol' Night". Mezcla algunos con cualquier material nuevo que esté promocionando. Pero no ha interpretado algunos éxitos en vivo en un tiempo: "I Need a Lover", no ha sonado desde 2005; la versión de Van Morrison "Wild Nights", tuvo su última vez en vivo en 1997; "Rumbleseat" en 1992; "R.O.C.K. in the USA (A Salute to '60s Rock)" en 2014. Nunca ha tocado "Rooty Toot Toot" en vivo.

El espectáculo de este verano será como la rocola en un restaurante donde dos hombres se sientan, llena solo de sus éxitos.

Una camarera se acerca y les ordena a los hombres malhumorados que apaguen sus cigarrillos. Su placa dice "Diane", por supuesto. La rocola cobra vida con "Jack & Diane" y los "clientes" del restaurante cantan juntos.

"Hagámoslo", dice Mellencamp.