Jon Bon Jovi anuncia gira mundial para el 2026

LONDRES (AP) — La banda Bon Jovi se embarcará en su primera gira en cuatro años en 2026, y es más que una simple vuelta de la victoria.

En 2022, el cantante Jon Bon Jovi consultó a un médico que le dijo que una de sus cuerdas vocales se estaba atrofiando. Se sometió a una cirugía mayor y ha estado en una extensa rehabilitación desde entonces. Estos nuevos conciertos, que comenzarán con cuatro noches en el Madison Square Garden de Nueva York en julio antes de dirigirse a Edimburgo, Escocia; Dublín y Londres, son el resultado de todo ese trabajo.

En una entrevista con The Associated Press en el estadio de Wembley, donde Bon Jovi cerrará su gira "Forever" en septiembre de 2026, el líder Jon Bon Jovi habla sobre los próximos conciertos, su banda y su último álbum colaborativo, "Forever (Legendary Edition)".

Las respuestas han sido editadas para una mayor claridad.

AP: ¿Qué pueden esperar los fans de la gira?

BON JOVI: Son muchos éxitos que ya conoces. Pero creo que, más que nunca, estoy realmente en sintonía con la idea de gratitud y alegría, y esta idea de la energía que ocurre entre mí y esa audiencia. Y ha pasado tanto tiempo que realmente puedo volver a apreciar cuánto significa eso para mí. Y esa es realmente la única motivación para querer hacerlo de nuevo. Es solo salir ahí y decir, "Vamos a tocar". ¿Sabes? Va a ser bueno.

AP: Creo que eso es lo que todos queremos.

BON JOVI: Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Sabes, ese optimismo y tribalismo, pero con la alegría como el elemento subyacente, sabes, ese hecho que te une.

AP: Y estás comenzando con cinco noches en Nueva York.

BON JOVI: Bueno, es casa. Puedo dormir en mi propia cama por la noche, lo cual fue integral para esta ecuación, que tocaría varias noches allí para comenzar siempre y cuando pudiera ir a casa por la noche. Y luego iremos a hacer estos (conciertos en Reino Unido e Irlanda) y eso será todo. Eso es todo por el año. Solo meter mis pies de nuevo en la piscina, sabes, y entrar lentamente, esperar, y después de tener esa alegría y buena salud, entonces podríamos hablar de hacer algo de trabajo. Pero esto debería ser sobre, ni siquiera llevar una maleta. Solo salimos por el fin de semana.

AP: ¿Cómo te sientes?

BON JOVI: Realmente, realmente bien. Podría ir esta noche. Puedo decir que me desperté esta mañana a las siete de la mañana y estás listo para hablar y dices, "Sí, simplemente funciona".

AP: Has hablado del apoyo que has recibido de la banda. ¿Nos podrías compartir un poco de eso?

BON JOVI: Bueno, la verdad es que aquí hay una banda de hermanos que en esta etapa y fase de sus vidas podrían haber dicho, "Ya tuvimos suficiente. Terminamos. Buena suerte. Vamos a hacer proyectos en solitario. Vamos a unirnos a la banda de alguien más". Se sentaron en el espacio de ensayo hasta el día de hoy conmigo y dijeron, "Te respaldamos". Y ¿cuánto más agradecido puedo estar que en mis horas más oscuras, cada uno de ellos dijo, "Esto no es por dinero, jefe, vamos". Y el vínculo solo se ha hecho más grande, más profundo y más fuerte.

AP: Construyes esa camaradería después de tanto tiempo juntos, ¿no?

BON JOVI: Es increíble, y la contribución de cada uno ha sido única. Y desde el miembro más nuevo, Everett Bradley hasta Phil X, que es simplemente ese tipo que quiere tocar siete noches a la semana, no le importa dónde toque, el tipo está loco. Realmente tocaría siete días a la semana si pudiera. Y verlo simplemente diciendo, "Estoy aquí, estoy aquí, no voy a ningún otro lado", es increíble.

AP: Y tienes un nuevo álbum colaborativo, "Forever".

BON JOVI: Bueno, lo que pasa con el álbum "Forever" es que estábamos muy orgullosos de él, y coincidía con el documental y el 40 aniversario. Cuando no estaba físicamente a la altura, pensé que podríamos reimaginar el disco teniendo colaboraciones en él. En esta época, la gente sabe lo que son las colaboraciones. Aprendí eso de la manera difícil. Pero al hacerlo, creo que tomaron un gran disco y lo hicieron mejor. Y, sabes, llamé a Robbie Williams. Fue la primera llamada que hice. Dijo que sí, lo que hizo más fácil para mí llamar al número dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve, diez. Porque al principio, es intimidante. Llamas incluso a tus queridos amigos y dices, "Oye, ¿harías esto por mí?" Cada uno de ellos lo hizo. Creo que esa alegría en el disco se siente e incluso elevó el nivel.

AP: Bruce Springsteen está en el álbum. ¿Cómo fue colaborar con él?

BON JOVI: Oh, es fantástico. Quiero decir, lo he admirado toda mi vida. La E Street Band son nuestros Beatles. Estaban a solo 25 millas de donde yo estaba cuando era niño. Sabes, la Carretera nueve estaba fuera de mi ventana. Sabes, estas son, estas son mis calles también. Y así, fue fabuloso porque le encantó esa canción ("Hollow Man"). Incluso cuando era un demo, él decía, "Esa es una canción realmente especial". Así que, cuando lo llamé para esa en lugar del sencillo obvio, él dijo, "Sabes, sí, lo entiendo, puedo hacer eso".