Jorge D'Alessio agradece prudencia ante situación matrimonial
El artista enfatiza que la familia es lo más importante y que la relación con su esposa se manejará con prudencia.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).-Jorge D'Alessio es muy cauteloso cuando le preguntan cuál es la situación con su esposa Marichelo
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, el hijo de Lupita D'Alessio no desea que sus hijos de topen con información falsa o dolorosa en los medios o en las redes, y admite que actualmente viven una situación complicada, eso sí, elogió al máximo a su esposa.
A través de un video que compartió en sus redes, agradeció la prudencia de la mayoría de los medios que han tratado la información con prudencia, sobre todo porque hay hijos, niños de por medio que ven la tele, las redes.
"La madre de mis hijos y yo hemos sido muy prudentes y lo seguiremos siendo, y las cosas que se deben de ver en casa, se verán en casa", expresó.
Agradeció los mensajes de cariño y de apapacho que ha recibido del público.
En un reciente encuentro con los medios admitió del momento complejo que vive.
"Todos los seres humanos pasamos por un momento complicado, pero al mal tiempo buena cara y dejar todo en manos de Dios", expresó; desde hace unas semanas se especula sobre la separación de la pareja tras 14 años de casados.
Jorge compartió que sus tres hijos saben que de pronto hay dificultades, son inteligentes y están muy bien con su madre, a quien calificó como una mujer excepcional, fuera de serie y con valores.
"Si algo puedo decirles de la madre de mis hijos es que es una mujer íntegra con todos los valores del mundo, que es una mujer fuera de serie, una mamá fuera de serie, intachable, eso es la realidad, y eso me da mucha tranquilidad; es una mujer íntegra en todo el sentido de la palabra", expresó.
Se sinceró al decir que ha hablado poco con ella porque es respetuoso con los tiempos de Marichelo, quien borró u ocultó de su Instagram, las fotografías que tenía con Jorge, lo que desató sospechas de que algo no andaba bien entre ellos.
"Hemos hablado poco, somos respetuosos , yo respeto muchos sus tiempos".
Enfatizó que lo más importante es la familia, y que si él y Marichelo dejan de ser pareja, lo más importante son los niños, pues por los hijos una buena relación como sea, como pareja o como amigos.
"La familia jamás se va a acabar sin importar lo que pase en una pareja si todo el amor con los hijos es sólido", afirmó.
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