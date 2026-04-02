Jorge D'Alessio agradece prudencia ante situación matrimonial

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).-

es muy cauteloso cuando le preguntan cuál es la situación con su esposa

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, el hijo de Lupita D'Alessio no desea que sus hijos de topen con información falsa o dolorosa en los medios o en las redes, y admite que actualmente viven una situación complicada, eso sí, elogió al máximo a su esposa.A través de un video que compartió en sus redes, agradeció la prudencia de la mayoría de los medios que han tratado la información con prudencia, sobre todo porque hay hijos, niños de por medio que ven la tele, las redes."Lay yo hemos sido muyy lo seguiremos siendo, y las cosas que se deben de ver en casa, se verán en casa", expresó.Agradeció losy deque ha recibido delEn un reciente encuentro con los mediosdelque vive."Todos los seres humanos pasamos por un momento complicado, pero al mal tiempo buena cara y dejar todo en manos de Dios", expresó; desde hace unasse especula sobre la separación de la pareja tras 14 años de casados.Jorge compartió que sussaben que de pronto hay, son inteligentes y están muy bien con su madre, a quien calificó como una mujer excepcional, fuera de serie y con"Si algo puedo decirles de laes que es unacon todos losdel mundo, que es una mujer fuera de serie, una, intachable, eso es la realidad, y eso me da mucha tranquilidad; es unaen todo el sentido de la palabra", expresó.Se sinceró al decir que hacon ella porque escon los, quien borró u ocultó de su, las fotografías que tenía con Jorge, lo que desató sospechas de que algo no andaba bien entre ellos."Hemos, somos, yo respeto muchos sus".Enfatizó que lo máses la, y que si él ydejan de ser pareja, lo másson los niños, pues por los hijos unacomo sea, como pareja o como amigos."Lajamás se va a acabar sin importar lo que pase en una pareja si todo el amor con los hijos es sólido", afirmó.