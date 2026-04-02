Andrea Legarreta y Erik Rubín viajan juntos con nuevas parejas
Andrea Legarreta y Erik Rubín mantienen una relación cordial tras su separación para el bienestar de sus hijas.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).-Andrea Legarreta y Erik Rubín
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viajan nuevamente juntos con sus hijas Mía y Nina, la expareja no deja de llevar a cabo estas prácticas familiares a pesar de que ambos ya tienen pareja.
Primero fue la conductora quien tras casi tres años de soltería se animó a comenzar un romance con el coach fitness y conductor Luis Carlos Origel, sobrino de "Pepillo" Origel, con quien ya tenía años de amistad y quien es 21 años menor que ella.
Hace poco, Erik Rubín también apareció con su nueva pareja, una mujer que lo acompañó a él y a si hija menor Nina al festival musical Tecate Pa'l Norte, el músico de 55 años posó con su novia y su hija, y generó conversación en rede, donde le encontraron un supuesto parecido a su nuevo amor con la actriz Eiza González.
Andrea Legarreta y Erik Rubín estuvieron juntos como pareja durante casi 23 años, cuando terminaron se habló mucho de la posibilidad de que regresaran, pues siguieron viviendo y viajando juntos, sin embargo, han dicho públicamente que el viajar juntos lo seguirán haciendo a pesar de que ya no sean pareja.
La conductora de "Hoy" fue cuestionada en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde estaba con Erik y sus hijas, y fue cuestionada sobre la posibilidad de que su novio Luis Carlos Origel viajara también con ella, sus hijas y su ex Erik Rubín, aprovechando que entre todos hay una muy buena relación.
Andrea confesó que tanto ella como Erik invitaron a sus respectivas parejas a unirse al plan, pero no pudieron.
"No me parece too much son muy lindos los dos, al final nos conocieron sabiendo cómo es nuestra historia y nuestra relación. La verdad es que tanto Erik como yo preguntamos si ellos iban a poder, pero resulta que no, entonces lo hacemos de cuatro, aunque de pronto nos cae uno de los dos o los dos", dijo sonriente.
Legarreta destacó que llegar a este punto se debe a que ambos valorar la historia tan bonita que tuvieron, tienen inteligencia emocional y sobre todo, quieren que sus hijas estén bien.
"Tenemos una linda historia, una linda relación, no se trata de ser ejemplo, sólo para nuestras hijas".
La conductora dijo que el proceso se ha tratado de aceptar que la historia de pareja terminó y desearse lo mejor.
Cuando le dijeron que se veía muy bien, muy radiante, Andrea compartió con humor que decía que nunca andaría con alguien menor que ella.... y ahora se siente feliz y enamorada de Luis Carlos.
Y aunque todo marcha de maravilla dijo que aún no es el momento de vivir juntos, pues por el momento se encuentra muy bien así como están, ella viviendo junto a sus hijas
"Él es un encanto, lo quieren desde hace mucho tiempo; no digo nunca porque la vida nos sorprende", adelantó.
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