Andrea Legarreta y Erik Rubín viajan juntos con nuevas parejas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).-

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

viajan nuevamente juntos con susMía y Nina, la expareja no deja de llevar a cabo estas prácticas familiares a pesar de que ambos ya tienen pareja.Primero fue la conductora quien tras casi tres años de soltería se animó a comenzar uncon el coach fitness y conductor, sobrino de "Pepillo" Origel, con quien ya tenía años de amistad y quien es 21 años menor que ella.Hace poco,también apareció con su, una mujer que lo acompañó a él y a si hija menor Nina al festival musical, el músico de 55 años posó con su novia y su hija, y generó conversación en rede, donde le encontraron un supuesto parecido a su nuevo amor con la actriz Eiza González.estuvieron juntos como pareja durante casi, cuando terminaron se habló mucho de la posibilidad de que regresaran, pues siguieron viviendo y viajando juntos, sin embargo, han dicho públicamente que ello seguirán haciendo a pesar de que ya no sean pareja.La conductora de "Hoy" fue cuestionada en elde la Ciudad de México, donde estaba con Erik y sus, y fue cuestionada sobre la posibilidad de que su novioviajara también con ella, susy su ex, aprovechando que entre todos hay una muy buenaAndrea confesó que tanto ella como Erik invitaron a sus respectivas parejas a unirse al plan, pero"No me parece too much son muy lindos los dos, al final nos conocieron sabiendo cómo es nuestra historia y nuestra. La verdad es que tanto Erik como yo preguntamos si ellos iban a poder, pero resulta que no, entonces lo hacemos de cuatro, aunque de pronto nos cae uno de los dos o los dos", dijo sonriente.Legarreta destacó que llegar a este punto se debe a que ambos valorar la historia tan bonita que tuvieron, tieneny sobre todo, quieren que susestén bien."Tenemos una, una linda, no se trata de ser, sólo para nuestras".La conductora dijo que else ha tratado de aceptar que la historia deCuando le dijeron que se veía, muy radiante, Andrea compartió con humor que decía que nunca andaría con alguien menor que ella.... y ahora se sientey enamorada deY aunque todo marcha de maravilla dijo que aún no es el momento de vivir juntos, pues por el momento se encuentraasí como están, ella viviendo junto a sus"Él es un encanto, lo quieren desde hace mucho tiempo; no digo nunca porque la vida nos sorprende", adelantó.