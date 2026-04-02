Super Mario Galaxy: ¿tiene escenas post créditos la película?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- "

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", la nueva entrega de la saga "Super Mario Bros." ha llegado a cines nacionales e internacionales para expandir el universo cinematográfico basado en los populares videojuegos deEn esta producción de—creador de Mario Bros.—, Illumination Entertainment y, traen de vuelta ay Michael Jelenic, la dupla de directores a cargo de la primera entrega; así como a un elenco de voces estelar (en inglés original) compuesto por Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Brie Larson, Ben Safdie, entre otros.Esta secuela promete ser uno de los grandes estrenos animados del año, expandiendo el mundo terrestre dela la galaxia, e integrando también acomo Rosalina, Yoshi, Fox McCloud y más.AVISO: Esta nota, es decir, la puede leer completa si aún no has visto ": La".¿Tiene: La"?Luego del estreno internacional de ": La", millones de fans están centrados en unaal momento de retirarse de la sala de cine: ¿tiene la nueva¡La respuesta es SÍ! La nuevade Mario Bros. tiene no solo una, sino DOS. Al igual que suantecesora, esta entrega tiene dos momentos clave en la parte de los créditos que no te vas a querer perder:· Una escena a la mitad de los créditos (también llamada· Una escena al final de todos los créditosTe recomendamos ser paciente y esperar hasta el último momento de los créditos en tu asiento, ya que ambas escenas lanzan una posibles proyectos a futuro relacionados con la saga. Similar a lasde la primera, en las que se vio a Bowser como prisionero del, y un huevo de Yoshi.¿De qué trata ": La"?En esta nueva entregase adentrarán en una aventura cuyo límite va más allá de las estrellas. La descripción oficial de ladice:ayudan a la Princesa Peach en ely conocen a un nuevo aliado: Yoshi. Cuando una celebración desencadena una, los hermanos viajan al espacio para detener los planes dey proteger a Rosalina".