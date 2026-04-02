Super Mario Galaxy: ¿tiene escenas post créditos la película?
El estreno nacional e internacional de Super Mario Galaxy amplía el universo cinematográfico de Nintendo.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- "Super Mario Galaxy : La película
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", la nueva entrega de la saga "Super Mario Bros." ha llegado a cines nacionales e internacionales para expandir el universo cinematográfico basado en los populares videojuegos de Nintendo.
En esta producción de Chris Meledandri y Shigeru Miyamoto —creador de Mario Bros.—, Illumination Entertainment y Nintendo , traen de vuelta a Aaron Horvath y Michael Jelenic, la dupla de directores a cargo de la primera entrega; así como a un elenco de voces estelar (en inglés original) compuesto por Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Brie Larson, Ben Safdie, entre otros.
Esta secuela promete ser uno de los grandes estrenos animados del año, expandiendo el mundo terrestre del Reino Champiñón a la galaxia, e integrando también a nuevos personajes como Rosalina, Yoshi, Fox McCloud y más.
AVISO: Esta nota NO contiene spoilers, es decir, la puede leer completa si aún no has visto "Super Mario Galaxy: La película".
¿Tiene escenas post créditos "Super Mario Galaxy: La película"?
Luego del estreno internacional de "Super Mario Galaxy: La película", millones de fans están centrados en una pregunta crucial al momento de retirarse de la sala de cine: ¿tiene la nueva películaescenas post créditos?
¡La respuesta es SÍ! La nueva película de Mario Bros. tiene no solo una, sino DOS escenas post créditos. Al igual que su película antecesora, esta entrega tiene dos momentos clave en la parte de los créditos que no te vas a querer perder:
· Una escena a la mitad de los créditos (también llamada mid-credits)
· Una escena al final de todos los créditos
Te recomendamos ser paciente y esperar hasta el último momento de los créditos en tu asiento, ya que ambas escenas lanzan un guiño a posibles proyectos a futuro relacionados con la saga. Similar a las escenas post créditos de la primera película, en las que se vio a Bowser como prisionero del Reino Champiñón, y un huevo de Yoshi.
¿De qué trata "Super Mario Galaxy: La película"?
En esta nueva entrega Mario y Luigi se adentrarán en una aventura cuyo límite va más allá de las estrellas. La descripción oficial de la película dice:
"Mario y Luigi ayudan a la Princesa Peach en el Reino Champiñón y conocen a un nuevo aliado: Yoshi. Cuando una celebración desencadena una aventura galáctica, los hermanos viajan al espacio para detener los planes de Bowser Jr. y proteger a Rosalina".
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