Jorge D'Alessio no descarta reconciliación tras ruptura matrimonial

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).-

reconoce que los problemas en su matrimonio, que detonaron su separación de Marichelo, recaen por completo en él y, refrendando la gran mujer que es su esposa, no descarta la posibilidad de que el tiempo los ayude a tomar una decisión que no necesariamente sea el divorcio.

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Elfue captado, una vez más, en las instalaciones del, pero esta vez, a diferencia de otras ocasiones, se mostró mucho más abierto, a la hora de hablar de su ruptura.Negando que las diferencias que los separó lo mantengan confrontado a Marichelo, reveló que, en realidad, están eny hablan, prácticamente, todos los días., estamos ahorita con una, () ni habrá".Con la frase "hay veces que elun poco", D'Álessio reiteró que Marichelo ha tenido una lo largo de su matrimonio y que fue él quien sería el responsable de la crisis que atraviesan."Se los dije la otra vez, ella es, elde esto fui yo, esa es la realidad, vamos a ser".En este tenor, no descarta la posibilidad que, a futuro, puedan encontrar una solución."Estoy bien, estoy tranquilo, con ganas de tener unacon la madre de mis hijos, que aún es mi mujer, sigue siendo mi esposa, todavía, no sabemos si nos divorciaremos, dejemos que el tiempo hable solito, es cosa de dejar las cosas al tiempo".También confirmó que sus, Santiago y Patricio están enterados de la situación, pues ambos optaron con ser abiertos, debido a que eles la más grande de sus prioridades., yatodo esto (la prensa) y lo que es la".