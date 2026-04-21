Kim Shantal desconocía el estado de salud de Lupita Villalobos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- El evento

generó gran expectativa entre los fans, quienes esperaban el enfrentamiento entre las creadoras de contenido

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

. Días antes de la función, la exintegrante de Badabun habló con incertidumbre de susin contemplar que la pelea no se concretaría.parece que todo lo que va a hacer es... ¿qué va a sacar ahí, unao qué? Pero sí, es una incógnita", comentó entre risas en entrevista con EL UNIVERSAL.Sin embargo, la pelea fue cancelada luego de que se informara queno podría participar porDe acuerdo con un comunicado dely los organizadores, la influencer fue diagnosticada con un, por lo que no recibió autorización médica para subir al ring., también participante de "MasterChef" Celebrity, había dejado en claro que su enfoque estaba en ganar, aunque reconocía a su"Yo tengo la. Si estás pensando en perder, mejor no entres. Tiene que ser ganar o ganar. Mime tiene que dar batalla, porque es una mujer muy aguerrida", afirmó.