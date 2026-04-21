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Kim Shantal desconocía el estado de salud de Lupita Villalobos

Lupita Villalobos fue diagnosticada con hematoma subdural y no recibió permiso médico para pelear en Supernova Génesis.

Por El Universal

Abril 21, 2026 04:58 p.m.
A
Kim Shantal desconocía el estado de salud de Lupita Villalobos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- El evento

Supernova Génesis
generó gran expectativa entre los fans, quienes esperaban el enfrentamiento entre las creadoras de contenido Kim Shantal

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y Lupita Villalobos. Días antes de la función, la exintegrante de Badabun habló con incertidumbre de su rival sin contemplar que la pelea no se concretaría.
"Lupita parece que todo lo que va a hacer es secreto... ¿qué va a sacar ahí, una patada voladora o qué? Pero sí, es una incógnita", comentó entre risas en entrevista con EL UNIVERSAL.
Sin embargo, la pelea fue cancelada luego de que se informara que Villalobos no podría participar por motivos de salud.
De acuerdo con un comunicado del Consejo Mundial de Boxeo y los organizadores, la influencer fue diagnosticada con un hematoma subdural, por lo que no recibió autorización médica para subir al ring.
Shantal, también participante de "MasterChef" Celebrity, había dejado en claro que su enfoque estaba en ganar, aunque reconocía a su rival.
"Yo tengo la mentalidad de ganar. Si estás pensando en perder, mejor no entres. Tiene que ser ganar o ganar. Mi rival me tiene que dar batalla, porque es una mujer muy aguerrida", afirmó.

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