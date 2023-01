Jorge Salinas niega que le haya sido infiel a Elizabeth Álvarez

A-AA+

Jorge Salinas se encuentra en medio del escándalo luego de se dieran a conocer unas fotografías en las que supuestamente le es infiel a su esposa, Elizabeth Álvarez, con su nutrióloga.

Aunque las imágenes fueron publicadas hace ya varios días por una conocida revista de espectáculos, el actor se había mantenido al margen y sin emitir ningún tipo de comentario; sin embargo, esta tarde, durante la presentación de la telenovela "Perdona nuestros pecados", habló por primera y única vez al respecto.

"La declaración que voy a dar es única e irrepetible. Soy una persona que ama profundamente a su esposa, ama profundamente a su familia y que lamenta que todo este tema mediático esté en boca de todos ustedes, y también lo puede entender porque a eso se dedica", dijo en un encuentro con los medios de comunicación.

Salinas también negó que mantenga una relación extramarital y pidió a la prensa parar con este asunto por respeto a Elizabeth y a su familia: "Quiero que quede muy claro, yo no he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. No la tengo y nunca la tendré. Les pido por favor que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a la mujer, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth", agregó.

Al ser cuestionado sobre la publicación y las declaraciones que ha hecho la doctora Anna Paula, el actor aclaró que únicamente los unía una relación profesional; incluso reveló que después de dichas fotos (tomadas en diciembre del año pasado) no ha vuelto a tener contacto con ella.

"La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde año y medio. Yo soy responsable de mis actos y de mis consecuencias como tal. Debo de tener calma, tranquilidad y sapiencia, por eso me esperé a esta rueda de prensa, porque yo sabía que iba a ocurrir.

Sobre la opinión que tiene Elizabeth Álvarez respecto a esta polémica, el galán de telenovelas se negó hablar, pero sí explicó que siguen viviendo juntos y están muy enamorados: "No me gustaría dar ninguna declaración a nombre de mi esposa, yo creo que sería ella quien tendría que responder", finalizó.