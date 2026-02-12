José Manuel Figueroa interpone demanda contra Imelda Garza

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- A punto de que se cumplan tres años de la muerte de Julián Figueroa, su nombre vuelve a estar en medio de la polémica.

Acusaciones y respuesta legal

En los últimos días, ha circulado en redes sociales un audio en el que Imelda Garza Tuñón, viuda del joven, acusa a José Manuel Figueroa, medio hermano de Julián, de supuestamente haber abusado sexualmente de él.

Aunque de inmediato Figueroa negó los señalamientos en su contra, y trascendió que la grabación pudo haber sido generada mediante Inteligencia Artificial, el hijo de Joan Sebastian no se quedó de brazos cruzados y decidió llevar el caso a instancias legales.

Demanda por daño moral y defensa familiar

A través de una publicación en sus redes sociales, el cantante confirmó que este 12 de febrero, acudió al juzgado 25 de lo civil para interponer una demanda por daño moral en contra de su excuñada.

Sin dar mayores detalles del caso, José Manuel explicó que esta decisión no solo la tomó por las afectaciones que las palabras de Imelda le han traído a su vida; sino por defender la memoria de su hermano.

"Los derechos y la dignidad de una persona fallecida no terminan con su partida. A nosotros, los que quedamos, nos toca proteger su legado y defender su honor frente a quienes eligen propagar mentiras", escribió en un extenso texto.

Asimismo, lanzó un reproche directo a Tuñón por lo que considera un intento de manchar el recuerdo de Julián:

"Desgarrador ver cómo tú, que juraste amarlo hasta la muerte, intentas empañar su recuerdo. No hay justificación para lo que se ha hecho en mi contra y la de Julián", agregó.

Finalmente, el exnovio de Ninel Conde, aunque lamentó que su pequeño sobrino esté en medio de otro pleito legal, dejó claro que llegará hasta las últimas consecuencias.

"No permitiré que se ataque nuestra verdad sin consecuencias, y la ley es el refugio al que debemos acudir. La lucha por la verdad, es también una lucha por mi padre, y por ustedes, mis tres hermanos", concluyó.

Reacciones familiares y antecedentes legales

Hasta este jueves, Imelda no se ha pronunciado al respecto; quien sí decidió hablar fue Maribel Guardia, madre de Julián, y expresó su apoyo a Figueroa.

Este no es el único pleito legal en el que se ve involucrada Imelda, hace un año, la costarricense también la denunció para salvaguardar el bienestar de su nieto, pues aseguraba que el comportamiento de su exnuera ponía en peligro al pequeño.