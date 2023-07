José Manuel reveló que su boda con Talina fue muy íntima

A-AA+

José Manuel Fernández, último novio de "La dama del buen decir", concedió varias entrevistas en las que reveló detalles importantes sobre su relación y confirmó que sí se casó con Talina Fernández.

Después de acudir a la cremación de su amada, el novio habló frente a las cámaras de televisión y dejó a todos sorprendidos al confesar que su relación dio el siguiente paso, ya que se casaron en una boda íntima.

"Sí (hubo anillo). Fue una bendición que nos dio el padre. Nos casamos por la iglesia. Fue hace como un año y fue casi secreta", reveló.

Tras anunciar la boda que tuvieron, el novio de Talina Fernández recordó que "La dama del buen decir" bromeaba con que él no se quería casar, pero al parecer lo decía para despistar a sus millones de seguidores. Frente a las cámaras mostró su anillo de bodas que también Talina se llevó a la tumba.

"Ella decía que yo no me quería casar... pero me convenció", recordó.