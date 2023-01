Juan José Origel está hospitalizado y podría necesitar marcapasos

A-AA+

El periodista de espectáculos Juan José Origel se encuentra hospitalizado y aunque no informó qué problemas de salud tiene, dio a entender en sus redes sociales que tiene que ver con el corazón.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde el comunicador subió una foto de su pecho y abdomen en donde tiene conectados varios cables, lo cual preocupó a sus seguidores.

"Así estoy desde ayer (martes), con este holter que tiene que estar 24 horas mismas que se cumplen hoy a las cuatro de la tarde. Esperemos en Dios que no necesite marcapasos ya les contaré", escribió Origel.

Hasta este miércoles no se han dado detalles del estado de salud de "Pepillo", pero sus fans esperan que haga otra publicación para indicar cómo se siente y cómo va su recuperación.

Incluso Pedro Sola se mostró preocupado al cuestionarle "¿qué te pasa?", otras personalidades le enviaron mensajes de ánimo al conductor de televisión quien actualmente conduce el programa "Con permiso", de Unicable.

"Ánimo", le dijo Cynthia Urías, "recupérate te quiero", le comentó Andrea Escalona, Chantal Andere le envió emojis de corazones, Aurora Valle le escribió lo siguiente "todo estará bien Pepillo, verás".

"Que todo salga bien mi querido Pepillo", le indicó Raquel Garza, mientras que la productora Carmen Armendáriz le escribió "todo estará perfecto, besos" y Bárbara Torres le aseguró que "todo va a estar muy bien".

En agosto del 2022, Juan José Origen fue intervenido quirúrgicamente debido a que tuvo una complicación por una hernia, procedimiento del que salió bien, señaló en su momento.