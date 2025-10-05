Juan Osorio y Eva Daniela se casan en una ceremonia sorpresa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Contra todo pronóstico, Juan Osorio y Eva Daniela se han dado el "sí" frente al altar y, si bien, la pareja ya había dado a conocer sus deseos de formalizar, la noticia de que ya se casaron ha causado sorpresa, pues mantuvieron en secreto la fecha de la ceremonia.

Desde hace poco más de cuatro años, cuando se conoció que el productor de Televisa estaba dándose una oportunidad en el amor, con una joven actriz; Eva Daniela, con la que se llevaba más de 37 años de diferencia, la mayoría creyó que lo suyo no prosperaría.

Hace apenas un año, ya con planes de boda en puerta, Eva confió a Matilde Obregón, en entrevista, que a pesar de todo el amor que sentía por Osorio, prefería esperar antes de que se fueran a vivir juntos, ya que, para ella, era importante vivir etapa a etapa y paso a paso.

En ese momento, ninguno de los dos daba pormenores sobre su futura boda, la que, finalmente se concretó, como dio a conocer Televisa Espectáculos, a través de sus redes y cuentas oficiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En los videos se puede ver a Eva y Juan, frente a frente, mientras que él, visiblemente conmovido, lee sus votos con la ayuda de sus anteojos.

Otra de las escenas, compartidas por la televisora, fue el momento en que los novios entraron al salón de fiestas; bailando y tomados de la mano, se acercaron a una mesa en donde estaba un pastel que cortaron juntos.

La novia usó un vestido blanco, ajustado de la parte de arriba y con caída discreta, con pequeñas mangas, con las que tuvo que maniobrar, cada cierto tiempo, pues caían por debajo de sus hombros, a cualquier provocación.

En el caso del productor, vistió un smoking negro, clásico, con un chaleco blanco, contrastante con el color de la camisa.

Ninguno de los recién casados ha compartido imágenes del enlace en sus redes sociales, ni se conoce qué famosas y famosos asistieron a la boda.