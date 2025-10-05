logo pulso
Secretaría General espera ampliación de recursos en 2026

El Congreso del Estado asigna importante partida para servicios personales en 2025. Detalles aquí.

Por Rubén Pacheco

Octubre 05, 2025 02:31 p.m.
A
Secretaría General espera ampliación de recursos en 2026

Para el ejercicio fiscal 2026, se esperaría que haya un aumento "poquito o mucho", pero progresivo en el paquete presupuestal que analice el Poder Legislativo, estimó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Para este año 2025, el Congreso del Estado asignó una partida de 444 millones 370 mil 549 pesos a la dependencia estatal, de los cuales 340 millones corresponden al rubro de servicios personales.

El funcionario estatal exteriorizó que la dependencia busca seguir con el crecimiento y fortalecimiento de las diferentes instituciones dependientes como el Registro Civil, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).

En entrevista, externó que este año se amplió la inversión en la dirección general del Registro Civil, a través de descentralizar los servicios de la capital al interior del estado, por ello, en el 2026 se buscaría la apertura de oficinas en Rioverde y en Villa de Ramos o Salinas de Hidalgo.

