Juan Vidal se defiende de Niurka

A finales de octubre pasado, Niurka Marcos confirmó que ella y Juan Vidal terminaron el apasionado romance que vivieron de cinco meses y que no había vuelta atrás.

La cubana se ha dedicado a criticar y a exponer íntimas situaciones de pareja. Ha dicho que Vidal es narcisista, que lo odia y hasta ha llorado en público al abordar el tema del fin de su noviazgo.

Sin embargo, Juan Vidal decidió hablar y dar su versión acerca de lo que sucedió entre ellos y dice que no se percató en qué momento falló.

Según él, la molestia de la cubana se suscitó a raíz de un viaje que él quería hacer para ver a su hija Natalia (5 años) en República Dominicana.

"Yo iba de México a Miami dos días a ver a mi hija y de ahí, a agarrar el avión el lunes para llegar a Santo Domingo (República Dominicana)", contó al programa "La mesa caliente".

Después de eso, el actor no entiende qué pasó: "Corte a... (me llama) '¡animal' y dice que soy mala persona!".