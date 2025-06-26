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JUANES CELEBRA SUS ÉXITOS DE ROCK LATINO EN EL HOLLYWOOD BOWL

Por EFE

Junio 26, 2025 03:00 a.m.
A
JUANES CELEBRA SUS ÉXITOS DE ROCK LATINO EN EL HOLLYWOOD BOWL

JUANES REGRESARÁ CON UN CONCIERTO AL HOLLYWOOD BOWL DE CALIFORNIA EL PRÓXIMO 

16 DE JULIO, ANUNCIÓ ESTE MIÉRCOLES LA PHIL, LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE LOS ÁNGELES, PUESTA BAJO EL LIDERAZGO DEL DIRECTOR MUSICAL Y ARTÍSTICO GUSTAVO DUDAMEL.”.EL INTÉRPRETE REGRESA A LOS ÁNGELES DESPUÉS DE SIETE AÑOS Y LO HACE CON UNA PRESENTACIÓN ENMARCADA EN UNA SERIE DE CONCIERTOS DE MÚSICA LATINA DE LA PHIL, QUE CELEBRA LA RIQUEZA Y DIVERSIDAD DE LOS SONIDOS LATINOS. 

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