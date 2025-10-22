logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Fotogalería

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Juanpa Zurita regala pan de muerto a Guillermo del Toro

El influencer mexicano Juanpa Zurita causa sensación al regalar pan de muerto a Guillermo del Toro durante la premier de 'Frankenstein' en Nueva York.

Por El Universal

Octubre 22, 2025 04:43 p.m.
A
Juanpa Zurita regala pan de muerto a Guillermo del Toro

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El influencer mexicano Juanpa Zurita fue invitado a la premier en Nueva York de "Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro, y en medio de una exclusiva fiesta en La Gran Manzana, el creador de contenido se acercó al director para darle un obsequio muy peculiar que causó furor en la red.

Guillermo del Toro es conocido por su gran creatividad e ingenioso sentido del humor, además de su genuino cariño por su natal México, por este motivo se ha convertido en una figura muy querida entre sus paisanos.

En ese sentido, durante el estreno, Juanpa decidió sorprender al director con pan de muerto, generando una épica reacción que quedó grabada y se volvió viral en redes sociales.

Juanpa Zurita regala pan de muerto a Guillermo del Toro

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por medio de sus historias de Instagram, el creador de contenido compartió algunos detalles sobre la película y cómo fue su experiencia durante la fiesta exclusiva presentada por Tiffany & Co., donde pudo compartir una pequeña charla con Guillermo del Toro y en un clip destacó que le dio algunos consejos creativos.

El momento que se viralizó en la red, fue cuando Juanpa se acercó al director para regalarle pan de muerto, postre típico de la temporada de Día de Muertos y uno de los elementos clave en las ofrendas mexicanas; "Te traje pan de muerto de la CDMX", le dijo.

"Gracias 'caaun', ¡me encanta!"... expresó del Toro con una gran sonrisa y le dio un abrazo al influencer.

"Es que a quien no le encantaría que le regalaran un pan de muerto"; "Lo que todo mexicano tiene que hacer cuando ve a Guillermo del Toro"; "Te abrazó muy bonito... que envidia"; "Yo y los que amamos el pan de muerto"; "Más personas como tú", fueron algunos de los comentarios más destacados entre los cibernautas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Juanpa Zurita regala pan de muerto a Guillermo del Toro
Juanpa Zurita regala pan de muerto a Guillermo del Toro

Juanpa Zurita regala pan de muerto a Guillermo del Toro

SLP

El Universal

El influencer mexicano Juanpa Zurita causa sensación al regalar pan de muerto a Guillermo del Toro durante la premier de 'Frankenstein' en Nueva York.

Así son los otros 6 Frankenstein además del de Guillermo del Toro
Así son los otros 6 Frankenstein además del de Guillermo del Toro

Así son los otros 6 "Frankenstein" además del de Guillermo del Toro

SLP

El Universal

El cine ha dado vida a Frankenstein de diversas formas a lo largo de los años, con actores icónicos en el papel del monstruo.

El Museo del Louvre y sus atracos: series y películas que reviven los robos famosos
El Museo del Louvre y sus atracos: series y películas que reviven los robos famosos

El Museo del Louvre y sus atracos: series y películas que reviven los robos famosos

SLP

El Universal

Descubre cómo la ficción recrea los atracos en el famoso Museo del Louvre

Emiliano Aguilar y la polémica en los Billboard 2025
Emiliano Aguilar y la polémica en los Billboard 2025

Emiliano Aguilar y la polémica en los Billboard 2025

SLP

El Universal

Las relaciones familiares de Emiliano Aguilar y la controversia en torno a su presencia en los Billboard 2025.