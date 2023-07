Juez solicita revelar demandantes en caso de abuso Trevi-Andrade

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 28 (EL UNIVERSAL).- Casi dos décadas después de que Gloria Trevi fuera absuelta de los cargos de atraer a menores de edad a una red sexual secreta junto al productor Sergio Andrade, la revista "Rolling Stone" informó en enero pasado sobre una nueva demanda civil en Los Ángeles presentada por dos presuntas víctimas que podrían cambiar el futuro legal de la famosa cantante.

De acuerdo con el medio, la querella se presentó antes del 31 de diciembre, aunque no se mencionaron los nombres de los famosos involucrados. Sin embargo, se afirmó que los hechos ocurrieron durante uno de los conciertos de la intérprete de "Pelo suelto" en 1990.

Las demandantes, quienes alegan haber tenido entre 13 y 15 años en ese momento, aseguraron que Gloria se les acercó en público y las persuadió para que ingresaran a un supuesto programa de capacitación musical dirigido por Andrade, quien prometía llevarlas al estrellato. No obstante, según los testimonios, la intérprete las preparó para convertirse en esclavas sexuales de dicho productor.

Además, los presuntos abusos ocurrieron en el mismo condado donde se lleva a cabo el juicio actualmente. Es importante destacar que, hasta la fecha, no se ha revelado la identidad de las denunciantes.

Este 28 de julio, el programa "De primera mano" informó sobre una audiencia en Glendale, Los Ángeles, California, donde por primera vez se presentaron los testimonios de las "víctimas" que demandaron a Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo (Mary Boquitas), quien fuera esposa del productor.

La abogada Camille Vasquez, conocida por representar al actor Johnny Depp en su caso contra Amber Heard, actuó como defensa de Trevi. Además, se encontraban presentes María Raquenel y otra abogada de apellido Fenix.

Durante la sesión, el juez determinó que "no hay suficientes argumentos para que las demandantes permanezcan en anonimato", otorgando un plazo de 60 días para complementar la información. De lo contrario, deberán continuar el proceso con sus nombres en público, según explicó uno de los conductores del programa.

El equipo de Trevi, compuesto por seis personas, está convencido de contar con la verdad absoluta. Pero, la cantante no estuvo presente en la audiencia, y los demandantes tampoco comparecieron, asistiendo únicamente su abogada.

Este factor llevó al juez a indicar que las demandantes no podían ampararse en el anonimato. En el programa se agregó: "Si ellas dan a conocer el nombre público de la persona demandada, también deben dar a conocer sus nombres".