Julián Figueroa recibe homenaje en Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Julián Figueroa y su madre Maribel Guardia ya tenían planeado asistir la noche de ayer miércoles a Hollywood para la premier de la cinta "Centurion: The Dancing Stallion", donde ella actúa y Julián canta cuatro temas musicales, sin embargo, la repentina muerte del hijo cambió los planes.

El elenco de la cinta, dirigida por Dana Gonzales, lamentó que el cantante de 27 años no pudiera estar presente en el lanzamiento del filme al que dijeron, Julián le puso mucho corazón.

La cinta cuenta la historia de Ellissia, una estudiante universitaria que participa en una competencia mexicana de equitación para escapar temporalmente de sus problemas. Pronto descubre que sus condiciones de salud le impiden perseguir su pasión.

El programa "Despierta América" estuvo presente en la premier del filme, donde una foto de Julián Figueroa estuvo presente entre el elenco.

Sobre un caballo, con tejana y cantando en inglés "Ay amor", es como apareció Julián Figueroa en el homenaje que anoche le rindieron sus compañeros de la película "Centurion: The Dancing Stallion", donde le dieron un fuerte aplauso frente a una fotografía, un ramo de flores y velas; Julián planeaba cantar en vivo el día del estreno.

La actriz Patricia de León se mostró conmovida al pensar que ya estaba planeado que Maribel asistiera a la premier junto a su hijo, y eso ya no fue posible.

"Es triste, es muy triste lo que está pasando, porque en este momento uno esperaría que estuviera aquí celebrando con su hijo, quiero pensar que él está con nosotros a través de este filme, a través de su talento", expresó con los ojos llorosos.

El actor Adam Irigoyen dijo que era un honor enseñarle al mundo la música, el talento y el alma de Julián, la cual está a través de la película; recordó que cuando ya habían terminado de filmar, Julián les cantó una canción, estando todos disfrutando alrededor.