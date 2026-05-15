Julieta Venegas debuta como escritora

Julieta Venegas ha compuesto cientos de canciones, pero ´Norteña´, su primer libro dedicado a sus memorias en la ciudad fronteriza de Tijuana, es su obra más "larga y rigurosa", una que pensó que "no iba a lograr terminar", pues aseguró este jueves a EFE que la literatura "exige más tiempo" que la música.

Antes de la publicación del texto, Venegas ya había escrito decenas de diarios y hasta un ensayo en el que exploraba su relación con la literatura, su segunda gran pasión, pero ninguna historia la atrapó tanto como el recuerdo de Tijuana, la ciudad donde creció y que es "alterada en series y titulares" periodísticos debido a su contexto migratorio y cercanía con Estados Unidos.

"La idea de hacer una memoria iba y venía, pero nunca mantenía el interés tanto tiempo; prefería hacer otro disco, pero cuando hice ´Tiempos Dorados´ con David (Aguilar) me surgieron imágenes de mi infancia y dije: ´Aquí está mi memoria´", relató la artista sobre el primer sencillo de su más reciente proyecto musical, también titulado ´Norteña´ (Altafonte), y que lanza este jueves.