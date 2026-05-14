Jay de la Cueva sugiere que percibió celos en excompañeros

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).-

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trascendencia, a través de la música, como un privilegio, pero también como un objeto de incomodidad para sus colegas y revela que, algunos de ellos, son algunos músicos en los que ha estado en la misma agrupación.En entrevista para el podcast "Mejor Q' Ayer", el instrumentalista habló de supues, pese a ser todavía, un músico muy joven, el hecho de tener un padre que ya se dedicada a la música, lo impulsó a aprender a tocar la batería desde los tres años y, posteriormente, a los nueve, tener su podría banda,Luego de su debut, en el bajo, Jay se integró a otros grupos comoy, a los 16 años, fundó su propia banda, también estuvo en, pero la invitación de-líder de Fobia-, para tocar la batería en su grupo, hizo que su estancia en la banda fuera casi fugaz.No fue sino hasta que se convirtió en elque, finalmente, De la Cueva, sintió que su sueño de tener una banda propia, y prosperar en su, se cumplía.Y, aún experimentado el mayor de los éxitos, cayó en la cuenta de una cosa que, con sucomo Bryan Amadeus, lo catapultó a adoptar la confianza que, como, no tenía y, a raíz de sus, se resguardó en su personaje para desenvolver las que, en realidad, eran sus auténticas ideas y más primigenios pensamientos."Unque me acompañó, durante, con una de mis bandas entonces, estado con una de estas bandas, Moderatto, hice un, ahí aprendí que, todo lo que me daba miedo, se lo aventé al, todas las cosas que no me atreví a hacer, pensando como, se las daba al, me resultaba más fácil, pero ella yo, a los 21 años, teniendo mása enfrentarme a ciertas cosas ".En este tenor, el cantante habló de la forma en que se expresa creativamente y señala que, aunque las canciones que compone lleven su nombre, en su interior, cree que es una fuerza la que lo concita acomo lo hace."Yo vengo a hacer esaque no me pertenece a mí, viene de otro lugar, yo sólo soy un canal de eso y un vehículo para llegarlo a la gente, creo que con lo hago, puedo, como hay gente que a mí me ha inspirado ahí encuentro mucha belleza; yo de entrada, tengo una conexión con los sonidos, para mí hay imágenes en la música, mi facilidad siempre fue mucho más con la armonía y la melodía, con los ritmos", ahondó.Fue entonces que expresó que, en alguna de las agrupaciones a las que ha pertenecido, sin especificar cuál, percibió lade sus colegas, que no entendían esainnata a él y laque produce en aquellas personas que escuchan su música."Tuve mucha facilidad para desarrollarme como músico, puedo tocar bien un instrumento, pero lo que más me importa, no es tocar bien el instrumento, me importa, me importaalgo a la gente, que algo le provoque, no tiene que ser obvio, la gente solita se conecta y, esa fuerza, es increíble y muchas veces... no hay gente envidiosa, sino más bien gente que es desafortunada para que no entienda que no envidian lo que tienes, sino más bien lo que les representas que tienes, y eso, puede ser de la misma gente que te acompaña en una banda y es delicado, por lo menos, esa es mi percepción".