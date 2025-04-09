logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÉSAR ¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

CÉSAR ¡CÓMO CRECES!

Edicio impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

JULIETA VENEGAS, GUÍA DE MUJERES PARA LA FUNDACIÓN DE LOS GRAMMY

Por EFE

Abril 09, 2025 03:00 a.m.
A

LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY ANUNCIÓ ESTE MARTES LA CUARTA EDICIÓN DE SU PROGRAMA DE MENTORÍA PARA MUJERES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA REGUETONERA Y ACTRIZ PUERTORRIQUEÑA IVY QUEEN, LA CANTANTE MEXICANA JULIETA VENEGAS Y LA PERIODISTA MARÍA ELENA SALINAS, ENTRE OTRAS MENTORAS. EL PROGRAMA LEADING LADIES OF ENTERTAINMENT FUE CREADO EN 2016 POR LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN PARA RECONOCER A MUJERES DESTACADAS EN LAS ARTES Y EL ENTRETENIMIENTO QUE INSPIRAN A NUEVAS GENERACIONES DE LÍDERES FEMENINAS. 

no te pierdas estas noticias

LA ÚLTIMA DE ‘MISIÓN IMPOSIBLE’
LA ÚLTIMA DE ‘MISIÓN IMPOSIBLE’

LA ÚLTIMA DE ‘MISIÓN IMPOSIBLE’

SLP

EFE

EL ACTOR PRESENTARÁ EL FINAL DE LA SAGA EN EL PRÓXIMO FESTIVAL DE CANNES, DONDE SERÁ PROYECTADA EN LA SELECCIÓN OFICIAL FUERA DE CONCURSO

“Astro Bot” arrasa en los premios Bafta
“Astro Bot” arrasa en los premios Bafta

“Astro Bot” arrasa en los premios Bafta

SLP

EFE

JULIETA VENEGAS, GUÍA DE MUJERES PARA LA FUNDACIÓN DE LOS GRAMMY
JULIETA VENEGAS, GUÍA DE MUJERES PARA LA FUNDACIÓN DE LOS GRAMMY

JULIETA VENEGAS, GUÍA DE MUJERES PARA LA FUNDACIÓN DE LOS GRAMMY

SLP

EFE

MIJARES SE RETIRA
MIJARES SE RETIRA

MIJARES SE RETIRA

SLP

El Universal