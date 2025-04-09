JULIETA VENEGAS, GUÍA DE MUJERES PARA LA FUNDACIÓN DE LOS GRAMMY
LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY ANUNCIÓ ESTE MARTES LA CUARTA EDICIÓN DE SU PROGRAMA DE MENTORÍA PARA MUJERES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA REGUETONERA Y ACTRIZ PUERTORRIQUEÑA IVY QUEEN, LA CANTANTE MEXICANA JULIETA VENEGAS Y LA PERIODISTA MARÍA ELENA SALINAS, ENTRE OTRAS MENTORAS. EL PROGRAMA LEADING LADIES OF ENTERTAINMENT FUE CREADO EN 2016 POR LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN PARA RECONOCER A MUJERES DESTACADAS EN LAS ARTES Y EL ENTRETENIMIENTO QUE INSPIRAN A NUEVAS GENERACIONES DE LÍDERES FEMENINAS.
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