Julieta Venegas trajo la nostalgia al Festival Ceremonia 2023

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Una hora antes de que comenzara el show de Julieta Venegas en el Festival Ceremonia 2023 el público ya estaba listo esperándola en el escenario principal. El entusiasmo crecía entre los asistentes para escuchar los éxitos más conocidos de la cantante de 52 años.

Venegas apareció en punto de las 19:20 horas con un vestido blanco, sentada en el piano para interpretar "Dime la verdad" y en seguida encendió los ánimos cuando tomó su acordeón para cantar "Ese camino".

"Que hermosura ver tanta sonrisa, ver tanta gente feliz, y esta energía, estamos muy felices, estoy muy orgullosa de ser parte de esto", dijo Venegas ante el clamor del público.

Una de las canciones más esperadas de la noche por los asistentes fue "Lento", que fue coreada a una sola voz mientras cientos de celulares iluminaban el lugar al son de la música.

"Eres para mí", en una versión mucho más fresca y renovada, "Andar conmigo", "Bien o mal", entre otros temas formaron parte del repertorio con el que la tijuanense trajo grandes recuerdos a la memoria del público, pues muchos de ellos ya son parte del sountrack de la vida de sus fans.

Pero Venegas no sólo trajo consigo la nostalgia, también las ganas de alzar la voz por la inseguridad que se vive en el país y por la que reclamó minutos antes de cantar "Caminar sola": "El miedo que sentimos las mujeres al salir a caminar solas. Quisiera que esta canción sirva de reflexión para empezar a generar cambios y ser felices, hombres, mujeres, trans y todo el mundo", dijo antes de tocar los primeros acordes.

Desde hace un año este evento musical cambió de sede, del Foro Pegaso en Toluca, al Parque Bicentenario en la Ciudad de México, algo que los asistentes destacaron como una ventaja.

"Que lo hagan aquí es más accesible y además aquí es mucho más grande. Desde que se movió de ciudad hay más propuestas, artistas más conocidos", señalaron Sergio y Rodrigo, quienes acudieron con un grupo de amigos portando sombreros de colores.

El festival, que fue cancelado durante la pandemia, ha tomado algunas adaptaciones no sólo respecto al contagio, sino también en temas de inclusión, pues además de un sistema de "cashless", con el que los asistentes recargan dinero en sus pulseras de entrada (mediante un código) para comprar bebidas y comida, también tiene un lema de "cero tolerancias" ante la discriminación.

"En este evento no se discrimina por motivos de religión, orientación sexual o raza", se leía en las pantallas entre una presentación y otra. Mientras que en los baños se dividen las cabinas de hombres, mujeres y no binario.

Sin embargo, los asistentes ya no priorizaron las medidas contra Covid, pues además de la ausencia de cubrebocas, el contacto fue incluso motivo de preámbulo a la música de Julieta Venegas, con la "Kiss cam de 3", que incentivó a muchos a besarse entre tres personas al mismo tiempo.