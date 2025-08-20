Julio César N recibe prisión preventiva por delincuencia organizada
Tras comparecer ante un juez en Hermosillo, Sonora, Julio César N aguarda definición de su situación jurídica por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un juez federal dictó prisión preventiva justificada al boxeador Julio César "N", quien permanecerá preso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 11, en Hermosillo, Sonora.
El hijo menor de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez González, compareció la noche del pasado lunes ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en la capital sonorense, Enrique Hernández, luego de ser deportado por autoridades migratorias de los Estados Unidos, reportaron autoridades federales.
Durante la diligencia, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó al sinaloense el delito de delincuencia organizada, en la modalidad de tráfico de armas a territorio nacional.
En tanto, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para definir su situación jurídica, mismo que el juez le concedió, por lo que será hasta el próximo sábado cuando se determine si es vinculado a proceso por el mencionado delito relacionado con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Tras ser regresado a México, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron la orden de aprehensión a Julio César "N" por supuestos nexos con integrantes del Cártel de Sinaloa.
