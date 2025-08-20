Haciendas serán set de grabación de una telenovela

Haciendas potosinas “se pondrán guapas”, para que el lunes 1 de septiembre comience la visita de planeación de uso de las locaciones elegidas en las haciendas de La Ventilla y Santo Domingo, con el fin de planear el inicio del rodaje de “Mi Rival”, la próxima telenovela de Televisa, ideada por Carmen Armendáriz.

La definición de la fecha se da justo el día de la presentación del elenco que protagonizará la nueva telenovela. Además de un ejército de trabajadores de la producción, y el proceso de la convocatoria para el caso de algunos extras, conocerán su área de trabajo los actores Sebastián Rulli, Ale Barros, Ela Velden, Arturo Peniche, Diana Haro, Marta Julia y Cinthia Aparicio.

La industria hotelera ya prepara sus espacios de hospedaje; sin embargo, no se ha definido en qué sitios pernoctarán tanto actores como el personal de producción, que desahogarán los capítulos de la telenovela en una zona campirana.

Hasta ahora, lo avanzado es el mantenimiento de los cascos de hacienda, que ya han sido escenario de otras producciones.

En la zona, hasta ahora, las producciones más conocidas son la novela “El vuelo del águila” y la película “La leyenda del zorro”.

Se calcula que trabajarán un mínimo de seis meses en ambas locaciones, como preparación del material para su postproducción que se dará en la Ciudad de México.

Por lo pronto, Televisa amarró el acuerdo con los propietarios de los cascos de hacienda, y ya definieron además, la cantidad de gente que requerirán, el uso de las haciendas, casas y calles, producción en la que no involucran foros ni escenarios artificiales y para ello requieren que los espacios se encuentren rehabilitados antes de que inicie la producción, que pudiera ocurrir desde el 15

de septiembre.