Julio Iglesias se prepara para su defensa legal ante acusaciones de agresión sexual

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- La revista "¡Hola!" señala que ya pudo contactar a Julio Iglesias, acusado, por dos de sus exempleadas, del presunto delito de agresión sexual y, si bien, el cantante no quiso dar ninguna declaración concreta, informó que ya está asesorándose legalmente para defenderse.

Ayer, martes 13 de enero, se dio a conocer una investigación que, durante tres años, se encargó de reunir los testimonios de 15 extrabajadores del cantante español, quienes habrían atestiguado los abusos cometidos al interior de sus mansiones, ubicadas en Punta Cana, Bahamas y España.

De ese momento, la gran incógnita era cuál era la postura de Iglesias y, si bien, el español ni su equipo han publicado un comunicado oficial, el cantante respondió a "¡Hola!", luego de su insistencia por contactarlo.

La revista de sociales informó que Iglesias expresó que aún no es el momento preciso para hablar, ya que necesita de asesoría legal para poder hacerlo.

De acuerdo a lo dicho, el cantante de "Con la misma piedra" dijo tener la convicción de que todo se aclarará.

Las acusaciones señalan que dos mujeres, una que trabajaba en las tareas domésticas de las propiedades de Iglesias y, otra, que era su terapeuta, fueron agredidas sexualmente, luego de que, presuntamente, el cantante las coaccionara para realizar actos sexuales sin su consentimiento.