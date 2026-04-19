Justin Bieber invita a Billie Eilish al escenario de Coachella

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Sin mucha diferencia al show presentado en el primer fin de semana de Coachella, Justin Bieber cerró la jornada de este sábado, realizando un nostálgico viaje por su historia musical, contando con la complicidad de la gente que cantó cada uno de sus temas, entre ellos estaba una de sus más fervientes fans Billie Eilish.

Pasada las 00:30 horas de la Ciudad de México, el escenario del Main Stage se iluminó para dejar entrar al artista canadiense a un escenario totalmente minimalista, con sólo dos especies de platos blancos en el cual él realizó toda su actuación. Ataviado con un chaleco rojo, lentes oscuros y pantalones cortos, totalmente desenfadado como es su estilo actual, Justin comenzó su concierto con "All I can take".

Bieber se dio la oportunidad de bajar del escenario y acercarse a sus fans, no sólo para darles la mano, también para dejarse tocar por ellos un poco y cantar a su lado "Speed demon", en ese momento se pudieron ver banderas de Estados Unidos, pero también de Venezuela y Argentina.

"¡¿Qué pasa Coachella?! Es un público fabuloso el de esta noche, este es el último fin de semana... así que vamos a la fiesta", expresó el cantante mientras caminaba hacia una computadora, que era el único elemento extra en el escenario, donde saludó a la gente conectada viendo el en vivo de este concierto.

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"Mi chica, te amo, esto es para ti", dijo Justin en clara referencia a su esposa Hailey Bieber, porque el tema que siguió fue "Go baby", el cual escribió para ella, pero que sus fans cantaban como si fuera para ellas.

"Butterflies", "Walking away", "All the way", "405", "Too long", "Petting zoo" y "Sweet spot", en está última presentó a su primera invitada de la noche Sexyy Red, quien le puso hip hop a esta balada.

"Tal vez hagamos algo más suave tal vez", expresó el cantante antes de cantar Stay, acompañado sólo por dos guitarras acústicas.

"Mi vida ha sido una montaña rusa salvaje, hemos tenido altibajos, ustedes lo saben porque han sido testigos de gran parte de ello. Mi vida ha estado expuesta al público desde que era niño, así que ha sido todo un reto, por decir lo menos, pero también ha sido gratificante este viaje, por estar a su lado creciendo, aprendiendo y mejorando cada día; pero no nos pongamos demasiado serios", expresó el cantante sentado al frente de una computadora, donde comenzó a poner canciones de diversas etapas de su carrera, como "Baby" y "One less lonely girl", en la cual como cualquier fans Billie Eilish subió al escenario y se dejó abrazar por el cantante.

La reacción de Eilish causó emoción en el propio Bieber que, al ver que, por la sorpresa que la albergaba, se le dificultaba acercarse a él en el escenario, se apresuró para sostenerlas en sus brazos.

El viaje al pasado siguió con "As long as you love me", para lo cual estuvo acompañado por Big Sean, quien también lo acompañó con el tema "Purpose", para después decirle:

"Sólo tengo que decirte que estoy muy orgulloso, porque he visto muchas de las cosas por las que has pasado, te he visto en momentos en que no siempre han sido hermosos, pero luchaste contra ello, y en mundo donde todos intentan dominarlo, tú lo has dado todo por el mundo, siempre has sido generoso y has encontrado la manera de tomar lo mejor, así que hablo en nombre de todos, muchas gracias hermano", dijo Big Sean antes de despedirse.

Los invitados siguieron, fue el turno de SZA con quien cantó "Snooze", y además tuvo un momento divertido, porque ella aseguró que de la emoción no sabía para dónde ir, por lo que Justin tuvo que tomarla de la mano y ayudarla a bajar del escenario.

"Gracias por esta bella noche, vuelvan seguros", expresó Justin Bieber antes de despedirse del público en Coachella.

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