Dos muertos, deja tiroteo entre delincuentes y policías
Otro más resultó herido, fue llevado a un hospital y quedó en calidad de detenido
TAMUÍN.- Hubo una persecución y enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos de la Guardia Civil Estatal, esto rumbo al ejido El Carrizo, en el municipio de Tamuín, dejando como saldo dos civiles sin vida y otro más herido, el cual quedó en calidad de detenido.
De acuerdo al comunicado emitido este sábado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un operativo de vigilancia la Guardia Civil Estatal en caminos de terracería, detectaron vehículos sospechosos que, al notar la presencia de la autoridad, "emprendieron la huida en distintas direcciones y realizaron detonaciones en contra de los oficiales, quienes repelieron la agresión conforme a los protocolos, iniciando una persecución para su aseguramiento".
Como resultado de estos hechos, una de las unidades perdió el control y salió del camino, localizándose en el lugar a un presunto delincuente sin signos vitales y a otro lesionado, quien fue detenido y trasladado para recibir atención médica, además de asegurar armamento y un vehículo con reporte de robo.
Por otro lado, cerca del primer lugar donde vieron las unidades, fue localizada otra persona sin vida.
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Los policías dieron aviso inmediato a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones correspondientes y el levantamiento de indicios.
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