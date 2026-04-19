Ataque a un bar deja 8 muertos

Cuernavaca, Mor.- Un grupo armado irrumpió la madrugada de este sábado en un bar clandestino en el poblado de Anenecuilco, municipio de Ayala, donde disparó contra los asistentes, dejando un saldo de ocho muertos, siete hombres y una mujer.

El establecimiento irregular denominado “El Rincón de la Banda”, presuntamente había sido inaugurado horas antes, y de acuerdo con los reportes, al lugar arribaron alrededor de las 04:50 horas por lo menos cinco hombres armados a bordo de motocicletas, de las cuales descendieron y apenas cruzaron la puerta del lugar abrieron fuego contra los clientes. Enseguida emprendieron la huida, sin que fueran detenidos.

El reporte al número de emergencias movilizó a las autoridades y los primeros en llegar fueron los paramédicos, quienes confirmaron la muerte de los siete hombres en el lugar, mientras que una mujer murió más tarde a consecuencia de las heridas.

Al sitio también acudieron efectivos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, así como agentes de investigación criminal y personal del Ministerio Público, quienes acordonaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

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Más tarde, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que el ataque armado “fue producto de un posible enfrentamiento entre personas armadas al interior del establecimiento”.

Detenido con mantas

Fuerzas federales y policía estatal de Morelos detuvieron a seis personas, entre ellas a una mujer, cuando colocaban una lona blanca con un mensaje de amenaza firmado por un grupo delictivo en Tlaltizapán, al sur del estado.

En la madrugada, los presuntos delincuentes colocaban la manta con leyendas de amenazas sobre las letras turísticas Huatecalco, que se encuentran a la entrada de dicha localidad, cuando fueron sorprendidos por las unidades mixtas en un recorrido por la carretera Jojutla-Yautepec, en el poblado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN), realizaban un operativo interinstitucional y observaron a seis personas afuera de una camioneta blanca Dodge colocando la lona. Ahí detuvieron a Trigo “N” de 22 años, Dilan “N” de 21, Rubén “N” de 18 años, Héctor “N” alias “Botas” de 19 años, Jerson Esau “N” de 21 años y María Nazaret “N” de 20 años.